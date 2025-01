Majka szerint Donald Trump egy „nőket zaklató öreg, narancssárga milliárdos”

Majoros Péter, azaz Majka egy terjedelmes Facebook-posztban fejtette ki véleményét Donald Trumpról és az Egyesült Államokról. Felütése szerint élete egyik legnagyobb csalódása volt, amikor először megválasztották Trumpot elnöknek, hiszen gyerekkora óta szerette az országot és a kultúrát, amit áraszt magából, és tényleg a „lehetőségek hazájának” tartotta. Az elmúlt 20 évben 18-szor járt az országban – miután az anyagi lehetőséget megteremtette rá –, így volt esélye közelről is megtapasztalni, mitől ennyire más az az ország.

Felnőttként már az árnyoldalakat is észrevette, nem csak a pozitív dolgokat, de továbbra is úgy gondolta, hogy ott az emberek valóra tudják váltani az álmaikat. „Ha dolgozol, akkor meg tudsz élni. Ez fontos!! Ha viszont keményen hajtasz, akkor nagy sikereket érhetsz el, és ha emellett még tehetséges is vagy és elég elszánt, agilis, akkor akár szuper gazdag is lehetsz” – fogalmazott a raper.

Erre aztán jött ez a fickó és ott valami megváltozott bennem Amerikával kapcsolatban… Donald Trump pontosan olyan, mint a mai világ. Nem kell ezt megmagyarázni. Donald Trump az amcsik brexitje. Kétszer…

– írta közösségi oldalán. Az előadó szerint a péntek délelőtt megjelent Index-cikk – amelyet megosztott a bejegyzésével együtt – a bizonyíték arra, hogy Trump „hazug, átlátszó és manipulatív”. Mint írta, a megválasztott elnök mindent csak a hatalomért és a pénzért tesz vagy mond, aki „egy elítélt bűnöző, adócsaló, nőket zaklató öreg, narancssárga milliárdos, aki az egész életét úgy élte, hogy mindent megkapott, amit csak akart.”

Reflektált Donald Trump azon mondatára is, miszerint hivatalba lépésétől számítva 24 órán belül véget vet az orosz–ukrán háborúnak, viszont a mostani hírek szerint ez a folyamat akár hónapokig is elhúzódhat. „Nem sokkal több esze van, mint azoknak az embereknek, akik ezt el is hitték” – fogalmazott, majd azzal zárta posztját, hogy „egyétek meg, amit főzetetek!”