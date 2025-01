The New York Times: a koreai háború mintájára érhetnek véget a harcok Ukrajnában

A The New York Times magas rangú amerikai tisztviselők – nem hivatalos – állításaira hivatkozva azt írja, hogy az orosz–ukrán konfliktus hasonló véget érhet, mint a koreai háború 1953-ban. Az amerikai lap szerint Joe Biden és Donald Trump köreiben is arról beszélt több tisztviselő, hogy Oroszország az Ukrajnában elfoglalt területeknek legalább a 20 százalékán mindenképpen ott tartja a csapatait. Hasonló tűzszüneti megállapodás született a két Korea között dúló háborúban, amikor az éppen aktuális arcvonal mentén húzta meg a határvonalat az egyezmény, amelynek a teljes hosszán jött létre a demilitarizált övezet.

Bármilyen egyezség is születik (ha születik), a legnehezebb pontja a biztonsági megállapodás lesz, ami alapján garantálni kellene azt, hogy Moszkva a tűzszünetet nem használná fel arra, hogy újrafegyverkezzen, új erőket toborozzon, majd ismét lerohanja Ukrajnát. Joe Biden leköszönő elnök nemzetbiztonsági tanácsadója, Jake Sullivan azt állítja, hogy a tűzszüneti megállapodásért felelős csapatuk az elmúlt egy évet azzal töltötte, hogy megpróbáljanak kidolgozni egy biztonsági garanciát Ukrajna részére.

Donald Trump lehet a kulcs

Azonban Volodimir Zelenszkij nem hiszi el Sullivan szavait, korábban nyilvánosan is ostorozta az 1994-es Budapesti Memorandum aláíróit, hogy semmibe vették az egyezményt, amiben Ukrajna területi integritását biztosítják. Az ukrán elnök továbbra is kitart azon véleménye mellett, hogy

„Putyint csak egy ukrán NATO-tagság tartaná vissza egy újabb támadástól”, sőt, már arról is beszélt, hogy „Oroszország Európa bármelyik országába eljuthat és elfoglalhatja azt”.

A The New York Times arról is ír, hogy a tűzszünetet csak egy európai békefenntartó erő kényszeríthetné ki, amelyet minden bizonnyal brit, német és francia csapatok vezetnének. A lapnak két magas rangú tisztviselő Biden köreiből arról beszélt, hogy a megoldás kulcsa Donald Trump lesz, akinek meg kell tartania az Egyesült Államok központi szerepét, vagyis, hogy Ukrajnának továbbra is pénzügyi, fegyveres támogatást és hírszerzési információkat ad, valamint engedélyt az ukrán határhoz közeli orosz területek támadására.

Jake Sullivan hasonló véleményen van, véleménye szerint Moszkva olyan alkut szeretne, amiben az Egyesült Államok kivonja a fegyvereit és a csapatait is Európából. A Financial Times december végén írt arról, hogy Trumpnak növelnie kell az Ukrajnának nyújtott támogatást, amivel nyomást tudna gyakorolni Oroszországra.

Korábban mi is közzétettük azt a négy forgatókönyvet, melyeket a The Kyiv Independent katonai szakértői lehetségesnek tartanak a tűzszünetre. Ezekben szerepel végső béke, biztonságos Ukrajna, ingatag Ukrajna, de felsejlik egy totális orosz győzelem lehetősége is.