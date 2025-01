Orbán Viktor: Ha Ukrajna jót akar magának, akkor rendezze a viszonyát Szlovákiával és Magyarországgal

Orbán Viktor miniszterelnök az energiabiztonságról és Ukrajnáról tárgyalt egy munkaebéd keretében szlovák kollégájával, Robert Ficóval kedden Pozsonyban. A találkozó legfontosabb témája Magyarország és Szlovákia energiaellátása volt az ukrajnai gáztranzit leállítása után. Mint írtuk, Szlovákia miniszterelnöke egy hosszú videóüzenetben jelentette be a hétvégén, hogy kedden fogadja Magyarország kormányfőjét, akivel elsősorban a gázvezetékek védelméről kíván egyeztetni. Orbán Viktor kedden délután érkezett meg Pozsonyba, erről egy fotót is megosztott közösségi odalán.

A munkaebédet követő sajtótájékoztatón Orbán Viktor elmondta, hogy a keddi pozsonyi tárgyalás egy évadnyitó megbeszélés volt, amelyen Robert Fico ismertette Szlovákia 2025-re vonatkozó terveit, valamint – ahogy a magyar miniszterelnök fogalmazott – Szlovákia kormányfője is megtudhatta, hogy a „magyarok mire készülnek”, és ebben hol vannak a közös pontok és feladatok. A magyar kormányfő kijelentette, hogy az orosz–ukrán háború lezárását követően sem lesz könnyű megtalálni a helyes politikai irányt Ukrajnával kapcsolatban.

„Ha vége is lesz a háborúnak, azért ott hatalmas mennyiségű fegyver marad. Ez önmagában a szomszédoknak – mint amilyen Magyarország is – egy kockázat. A veszély folyamatosan fenn fog állni, hogy a nekünk járó brüsszeli pénzeket – ami egyébként a szlovákok meg a magyarok pénze – Brüsszel átirányítja Ukrajnának, és a mezőgazdaságból élő vállalkozóink is tönkre fognak menni, ha korlátozás nélkül beengedjük a mezőgazdasági termékeket az Európai Unió piacára Ukrajnából” – fogalmazott Orbán Viktor, aki megjegyezte, hogy Németország után Szlovákia lett Magyarország második legfontosabb kereskedelmi partnere.

A földgázkonnektoraink összekapcsolása és a mostani bővítése, mintegy egymilliárd köbméterrel, még inkább segíteni fog mindkettőnknek, de különösen Szlovákiának, hiszen ha önök nem kapnak gázt Ukrajnából, akkor Magyarországon keresztül fognak kapni elfogadható áron, vagy iszonyatos drágán Nyugatról. Tehát Magyarország felelőssége Szlovákia irányába megnőtt, és mi ennek tudatában vagyunk, és teljesíteni is fogjuk, ezt megígértem a miniszterelnök úrnak

– jelentette ki Orbán Viktor, aki a szlovák–magyar gázvezeték körüli korábbi vitákat is felidézte, valamint meghívta Robert Fico szlovák miniszterelnököt Budapestre.

Kijev lépése Magyarország ellátását is veszélyezteti

Magyarország kormányfője kijelentette, hogy Kijev döntése az ukrajnai gáztranzit leállításáról nemcsak Szlovákiát, hanem Magyarországot és az egész régió ellátását is veszélyezteti. Elfogadhatatlannak tartja Ukrajna elutasítását a tárgyalásos rendezésre, Kijevből agresszív és ellenséges nyilatkozatokat lát, miközben kiemelte, „Kijev már nem ül olyan biztosan a nyeregben, hogy ezt megengedhesse magának”. „Ha agresszívek maradnak és ellenségesek, pórul fognak járni. A végén még felidegesítenek bennünket, és ellenlépéseket fogunk tenni. Elfogadhatatlan, ahogy ma a kijeviek megpróbálják irányítani és alakítani a közép-európai országokkal való kapcsolatot” – fogalmazott Magyarország miniszterelnöke.

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy Ukrajna NATO-tagsága nincs napirenden, és nem is lesz, mivel szerinte soha nem lesz egyhangú támogatás mögötte, az erről szóló híreket kommunikációs trükköknek nevezte. Ukrajna NATO-tagsága azonnali, közvetlen, teljes háborút jelent Oroszországgal szemben; Magyarország ezt nem akarja – tette hozzá.

Ami az európai uniós tagságot illeti, az a helyzet, hogy ha Ukrajna ma csatlakozna az Európai Unióhoz, azzal tönkretenné Magyarországot. Az Európai Uniónak nincsen pénze arra, hogy Ukrajnát felvegye, és mi nem akarjuk tönkretenni a saját hazánkat. Azon az áron nem vesszük fel Ukrajnát az Európai Unióba, hogy ezzel tönkretesszük a magyar gazdaságot. Tönkretennénk a magyar agrárgazdaságok tízezreit, családok százezreit

– mondta a magyar kormányfő, hozzátéve, hogy tárgyalni érdemes Ukrajna uniós tagságáról, de ez hosszú-hosszú évekig, évtizedig nem lezárható folyamat. Orbán Viktor megjegyezte, hogy miután a tagországok fognak dönteni Ukrajna felvételéről, az nem fog menni, hogy Ukrajna magára haragítja a szomszédos országok polgárait.

Tehát ha Ukrajna jót akar magának, akkor rendezze a viszonyát Szlovákiával, rendezze Magyarországgal, adja meg a tiszteletet, és viselkedjen úgy, ahogy egy európai uniós tagjelöltnek viselkednie kell

– tette hozzá Magyarország kormányfője.

Robert Fico az egyeztetést spontánnak, nagyon barátinak értékelte, amely tartalmi szempontból rendkívül gazdag volt. Kiemelte, Szlovákia támogatja a megfelelő feltételek teljesülése esetén Ukrajna uniós tagságát, NATO-tagságát azonban elutasítja. Rámutatott, az utóbbi esetén nincs ok az álláspont megváltoztatására, az ugyanis tönkretenné a békekezdeményezéseket, és olyan hatalmas biztonsági kockázatot jelentene, amely a harmadik világháború veszélyét is magában hordozná. Kijelentette, miniszterelnökként mindig azt fogja javasolni a szlovák parlamentnek, hogy soha ne értsenek egyet Ukrajna NATO-tagságával.

Magyarország biztosíthatja az orosz gázt Szlovákiának

Mint ismeretes, Ukrajna az év elején elzárta a gázcsapokat, így az országon keresztül már nem érkezik orosz földgáz Szlovákiába, amivel Robert Fico szerint több milliárd euró bevételtől esnek el. A szlovák kormányfő többször is megfenyegette Ukrajnát, előbb az áramexport leállítását helyezte kilátásba, majd arról beszélt, hogy a Szlovákia területén tartózkodó ukrán állampolgárok támogatását korlátozni fogja, és egy sor, Ukrajnával szembeni politikai és gazdasági szankcióval fenyegetőzött.

Szlovákia miniszterelnöke a hétvégi videójában már egy sokkal konkrétabb üzenetet küldött. Elmondta, hogy a jövőben Ukrajnának küldendő európai uniós pénzügyi támogatásokat hajlandó megvétózni. A hétfői törökországi látogatása alkalmával bejelentette, hogy elfogadta Recep Tayyip Erdogan török elnök ajánlatát a Török Áramlat használatát illetően, amely biztosítja, hogy Törökország, Bulgária és Szerbia érintésével Magyarország irányából mégis érkezzen Szlovákiába orosz gáz. A magyar kormányfőt a keddi egyeztetésre Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is elkísérte.

Orbán Viktor miniszterelnök szombaton Belgrádban is tárgyalt Alekszandar Vucsics szerb államfővel. A munkalátogatás legfontosabb témája a két ország, illetve a térség energiaellátásának biztonsága volt, amelyet az elmúlt időszakban több súlyos kihívás is ért. A miniszterelnök a minap egyébként Kaszim-Zsomart Tokajev kazah elnökkel beszélt telefonon, aki meg is hívta az országába.