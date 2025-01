Egy család legalább tíz tagja meghalt a török szállodatűzben, amelyben többen halálra égtek

Folyamatosan azonosítják a holttesteket a törökországi szállodatűz után, amiből kiderül, hogy számos család több tagja is életét vesztette a katasztrófában. Az egyik család több mint tíz tagját elvesztette a tűzben, ami után a török elnök a felelősök törvény általi megbüntetését ígérte.

Gyásznapot tartanak Törökországban, miután kedden az észak-nyugati régióban hetvenhatan meghaltak és legalább 50-en megsérültek egy szállodatűzben. A lángok a Bolu tartományban található kartalkayai üdülőhelyen a 12 emeletes Grand Kartal Hotel étteremszintjén hajnali fél 4-kor csaptak fel, és fél óra leforgása alatt elborították az egész épületet.

A tűzben elhunytakról folyamatosan érkeznek információk, bár néhány holttestet még azonosítani kell. A BBC közzétette az eddig ismerhető áldozatok neveit, amiből kiderül, hogy egy családnak legalább 10 meghalt a katasztrófában.



A Turkish Airlines feketére változtatta profil- és borítóképét is a Facebookon, miután közölték, hogy egyik alkalmazottjuk, Zehra Sena Gültekin és a férje, Bilal Gültekin, valamint három közös gyermekük is életüket vesztették, továbbá az üzletemberként dolgozó apa két testvére is meghalt a tűzben. A hírek szerint a család legalább tíz tagja vesztette életét a katasztrófában.

A törökországi szállodatűzben életüket vesztették:

A Török Szélenergia Szövetség egyik tagszervezetének a vezérigazgatója, annak testvére és két gyermeke

A Tarsus Amerikai Főiskola egyik öregdiákja, felesége és két gyermeke

Az ÍELEV Magángimnázium egyik diákja, a szülei és a testvére

A szálloda személyzetének két tagja: egy szakács, és egy újonnan belépett munkatárs

Az Özyegin Egyetem Gazdaságtudományi Karának professzora, és a lánya

Sözcü isztambuli újság egyik újságírója, felesége és két gyermekük

A TED isztambuli főiskola diákja és édesanyja

A Fenerbahce isztambuli sportklub 10 éves úszója és édesanyja

A helyi sportklub alelnökének felesége és lánya

Az OYAK cementgyár igazgatója, felesége és lánya

A Török Neurológiai Társaság egyik tagja és családja

A Baskent Egyetem korábbi diákja és lánya, valamint egy orvostanhallgatója

Mint arról korábban beszámoltunk, a török fővárostól mintegy 300 kilométerre fekvő Kartalkaya síparadicsom egyik szállodájában tűz ütött ki. A 12 emeletes hotelnek a katasztrófa idején összesen 238 vendége volt, közülük 76-an meghaltak. A túlélők pánikszerű menekülésekről számoltak be, többen azért haltak meg, mert az ablakon keresztül ugrottak ki, hogy megpróbálják menteni az életüket. A szálloda a tűzben teljesen elégett.

A szörnyű eset után Recep Tayyip Erdogan nemzeti gyásznapot rendelt el és a felelősök törvény előtti elszámolásáról beszélt. Kilenc embert már őrizetbe is vettek, köztük a szálloda tulajdonosát. A hotel szerdán közleményben fejezte ki mélységes fájdalmát, és teljes együttműködést ígért a nyomozás során. „Együttműködünk a hatóságokkal, hogy fényt derítsünk az eset minden vetületére” − írták a közleményben. A tűz okát egyelőre még nem közölték.