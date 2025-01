Donald Trump elárulta, hova vezethet első külföldi útja elnökként

Donald Trump amerikai elnök második hivatali idejének első külföldi útja Szaúd-Arábiába, vagy az Egyesült Királyságba is vezethet. A sajtó munkatársaival azt is közölte, hogy beszélni szeretne a brit miniszterelnökkel.

Donald Trumpot a CNN tudósítója kérdezte arról a minap az Air Force One fedélzetén, hogy hova vezet az első külföldi útja az Egyesült Államok elnökeként.

Lehet, hogy Szaúd-Arábia lesz. Lehet az Egyesült Királyság. Hagyományosan az Egyesült Királyság. De legutóbb azért mentem Szaúd-Arábiába, mert beleegyeztek, hogy 450 milliárd dollár értékben vásárolnak amerikai árut. Ha az ajánlat kedvező lenne, újra megtenném

– mondta szombaton az elnök az égi irodájában, vagyis az Air Force One fedélzetén újságíróknak.

Donald Trump azt is közölte, hogy „a következő 24 órában” beszélni szeretne Keir Starmer brit miniszterelnökkel, majd dicsérő szavakkal illette a brit Munkáspárt vezetőjét.

Mint ismert, az előző ciklusa alatt Donald Trump első külföldi állomása 2017-ben Rijádban, Szaúd-Arábia fővárosában volt, egy kilencnapos, öt országot érintő közel-keleti és európai körút részeként.

Az amerikai elnök hamarosan Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is találkozhat, hogy „megvitassák a Moszkvát és Washingtont érdeklő kérdéseket”, és beszéljenek az ukrajnai helyzetről. Trump már többször is jelezte, hogy kész véget vetni a „nevetséges háborúnak”, ám ha nem sikerül erről megállapodniuk, akkor nem lesz más választása, mint adókat és szankciókat kivetni mindenre, amit Oroszország elad az Egyesült Államoknak.

Sajtóinformációk szerint Donald Trump Kínába is ellátogathat a közeljövőben, és egy indiai utazás is tervben van. Sőt, hamarosan Orbán Viktorral is találkozik az Egyesült Államok elnöke.