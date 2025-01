Szijjártó Péter is megszólalt a rákosrendezői fejlesztésről

Szijjártó Péter is megszólalt a mini-Dubaj beruházásról, amelyről közölte, hogy mindenről megállapodtak a kivitelezővel, már új területekről egyeztettek, többek között a sajt exportjáról. Emellett digitális és energetikai együttműködésről is megállapodtak. Rákosrendező és környéke, valamint az ehhez kötődő projekt hosszas vitákat generált a magyar kormány és a főváros között. Karácsony Gergely és Vitézy Dávid is kifogásolta a garanciák hiányát, de Gulyás Gergely a Kormányinfón tájékoztatott arról, hogy a nemzetközi jog felülírja az elővásárlási jogot.

Már megszületett minden szükséges megállapodás Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek között a budapesti Rákosrendező fejlesztéséről, így a felek új területekre is kiterjeszthetik az együttműködést − közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Londonban.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról tájékoztatott, mielőtt útnak indult az Egyesült Arab Emírségekbe, hogy nagy áttörés előtt áll a két ország kapcsolata, miután megszületett minden megállapodás annak érdekében, hogy új, rendkívül modern városrész jöjjön létre Budapesten, a Rákosrendező lepusztult területén.

Az ehhez szükséges megállapodások már rendben vannak, s így most új területekre is kiterjeszthetjük az együttműködést

− jelentette ki a szaktárca vezetője, majd kifejtette, hogy Abu-Dzabiban a két ország védelmi ipari együttműködési megállapodást is alá fog írni, ugyanis az Egyesült Arab Emírségek nagyon jelentős erőfeszítéseket tesz védelmi iparának innovációja és fejlesztése érdekében.

Szijjártó Péter aláhúzta, hogy az élelmiszeripar területén is előrelépések vannak, Magyarország például az egyik első számú sajtexportőrré vált Európából, 2025-ben a kivitel mennyisége az ezer tonnát is elérheti az MTI tájékoztatása szerint.

„A digitális fejlesztések is igen komoly perspektívát kínálnak. Ennek köszönhető, hogy létrejött tizenhat magyar vállalat részvételével egy magyar digitális klaszter az Öböl-térségben, sőt nagy zenei, illetve kulturális fesztiválokon a készpénzmentes fizetési szolgáltatást már most egy magyar vállalat biztosítja” − mondta.

Végül pedig arra is kitért, hogy stratégiai együttműködés épül az energetika terén is, a Mol és az MVM is stratégiai megbeszéléseket kezdett a helyi partnereivel az együttműködésről a megújuló és a fosszilis energia területén. „Az áttörés tehát itt van karnyújtásnyira, s a következő másfél nap tárgyalásai pedig reményeim szerint meg is fogják hozni a sikert ezen a területen” − összegzett.

A mini-Dubaj-projekt

Mint írtuk, január 20-án az Eagle Hills Csoport tulajdonába került az a 100 hektáros rákosrendezői terület, ahova a vitatott mini-Dubaj-projektet álmodták meg. A tervek szerint a terület egyes részein akár 250–500 méter magas épületek is elhelyezhetők lennének.

Karácsony Gergely főpolgármester a szerződéskötést követően hazaárulásként értékelte a rákosrendezői állami telek eladását, és felidézte, hogy a mostani ügylethez hasonló sukorói telekcsere nyomán állami vezetők kerültek börtönbe. Ezt követően egy rendkívüli sajtótájékoztató keretein belül bejelentette, hogy a fővárosnak elővásárlási joga van a területre, és ezzel élne is. Gulyás Gergely azonban a legutóbbi Kormányinfón azt mondta, hogy egy nemzetközi szerződés jött létre, így az kijelöli a vevőt, ezért a nemzetközi jogi aktus felülírja az elővásárlási jogot.

A Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésének napirendjén szerepel Karácsony Gergely előterjesztése a rákosrendezői ingatlanokkal kapcsolatban. A főpolgármester azt javasolja a Közgyűlésnek, utasítsák a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt.-t, hogy éljen az elővásárlási jogával, és amennyiben ezt megsértenék, minden rendelkezésre álló eszközzel éljen az elővásárlási jog érvényesítése érdekében.

Vitézy Dávid korábban többek között azt kifogásolta, hogy „bármiféle közérdekű előírás és városfejlesztési garancia” nélkül kerül magánkézbe Rákosrendező. „Verseny nincs, a vételár nem ismert, kármentesítés és takarítás Lázár János sokszori ígérete ellenére végül eddig nem volt. De ami ennél is nagyobb baj: a beruházó azt épít a területre, amit akar, hisz a parlament által elfogadott törvény egyből nemzetgazdaságilag elfogadott beruházássá is nyilvánította a területet” – fogalmazott a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője a szerződés aláírását követően.

A Fővárosi Önkormányzat honlapján meg is jelent Vitézy Dávid előterjesztése a rákosrendezői beruházás ügyében, amelyről itt írtunk bővebben.

Az Egyenes beszéd adása előtt nem sokkal Karácsony Gergely főpolgármester és Vitézy Dávid is a Facebookon írta meg, hogy megérkezett a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő levele, amelyből kiderült, hogy Budapest élhet az elővásárlási jogával Rákosrendezőn.

„Nincs szó benne 5000 milliárdos vállalásról, amiről Lázár János hadovált. Nincs benne olyan előírás, hogy az arab sejk engedélye kell, amire Nagy Márton hivatkozott” – jegyezte meg Vitézy Dávid, majd hozzátette, hogy Budapest vissza nem térő lehetőséget kapott, hogy „amit az állam évtizedek óta nem volt képes megtenni, most megtegye, kitakarítsa és fejlessze Rákosrendezőt”. Mint kiemelte, ezzel élni is fognak, hogy ne az arab befektetők, hanem a budapestiek érdeke érvényesüljön.