Ébredezik a szupervulkán, evakuálhatják a lakosságot Nápolyban

Akár félmillió embert is evakuálhatnak nemsokára Nápolyban, miután tartani lehet attól, hogy a várost akár vulkánkitörés is sújthatja.

A Bild összesítése szerint Nello Musumeci polgári védelmi miniszter az olasz média beszámolói szerint országos mozgósítási állapotot hirdetett, ami azt jelenti, hogy az ország egész területéről küldenek a régióba segítséget.

Azonban, amennyiben a tenger alatti szupervulkán nem nyugszik meg, úgy három napon belül körülbelül 500 ezer embert evakuálnának a térségből.

Fontos a lakosok számára: van egy előzetes riasztás is, amelyet hónapokkal az esemény előtt adhatnak ki. Ennek célja, hogy az embereknek legyen idejük összepakolni a holmijukat és elhagyni az otthonukat. Riasztási pontokat is létrehoznak, ahonnan a lakosságnak hajóval és repülővel is segítenének a menekülésben.

Péntek este 4,4-es erősségű földrengés rázta meg Nápoly környékét, az epicentrumot a tengerben, Nápoly közelében, 2 kilométeres mélységben mérték. A magnitúdó megegyezik az elmúlt 40 év legerősebb földrengésével, amelyet tavaly májusban regisztráltak.

Mint írtuk, Észak-Olaszország egyes részeire vörös riasztást adtak ki az áradások és földcsuszamlások miatt. Toszkána és Emilia-Romagna tartományban heves esőzések zúdultak le, a tartományok vezetői fokozott készültséget rendeltek el a helyi mentőszolgálatok számára, valamint figyelmeztették a lakosságot.

Firenzében péntek reggel egyhavi mennyiségnek megfelelő csapadék hullott, míg Bolognából föld- és sárcsuszamlásokat jelentettek, ami miatt csütörtök este evakuálni kellett a lakosok egy részét. Áldozatokról még nem érkezett hír, de Toszkánában egy négytagú családot mentettek ki egy földcsuszamlást követően.