Az Európai Néppártnak sikerült négyszögesítenie a kört a Fidesszel

Az Európai Néppárt (EPP) közgyűlése szerdán úgy döntött, hogy vizsgálatot indítanak a Fidesszel szemben, és a vizsgálat idejére a Fidesz önként felfüggeszti a tagsággal járó jogait az európai pártszövetségben. Ez a döntés tulajdonképpen egy politikai kommunikációs mestermű, amely összefésülte az Európai Néppárt és a Fidesz érdekeit.

Legalább négyféle érdeket kellett összeegyeztetnie az Európai Néppártnak (EPP) a Fidesszel kapcsolatos vitájában:

Az EPP-nek be kellett bizonyítania, hogy képes valódi lépéseket tenni azért, hogy megvédje a saját maga által vallott értékeket, amelyeket a magyar kormány nem tart tiszteletben. Meg kellett mutatni, hogy a pártcsalád a belső viták ellenére egységes és erős, és érdemes azokra a pártokra szavazni a választásokon, amelyek a Néppárt tagjai. Bent kellett tartani a Fideszt a pártszövetségben, hogy ne váljon belőle egy elszabadult EU-ellenes hajóágyú, és hogy megmaradjon az esély arra, hogy az EP-választás után továbbra is az Európai Néppártot fogja erősíteni a szavazataival az Európai Parlamentben. A Fidesznek azt kellett megmutatnia, hogy nem hajlik meg egy tucat kisebb párt akarata előtt, és az Európai Néppárt vezetése sem tudja dróton rángatni.

A nap végére minden érintett boldogan nyugtázhatta, hogy ezeket az érdekeket mind sikerült belegyúrni egy bűvészmutatványnak is beillő megoldásba, amelynek a lényege, hogy a Néppárt szó szerint nem a Fidesz felfüggesztéséről szavazott, hanem abba egyezett bele, hogy a Fidesz felfüggeszti a saját párttagságát egy meghatározott időre. A Néppárt elnöksége és a Fidesz közösen alkotta meg ezt a kompromisszumot, amit a közgyűlés elé terjesztettek. A lényegi vita ezután csak arról szólt, hogy pontosan hogyan fogalmazzák meg az erről szóló szöveget.

Így lett ez a megoldás jó mindenkinek:

1. Az Európai Néppárt vezetői, Manfred Weber és Joseph Daul arról és csak arról beszéltek vagy posztoltak a szavazás után, hogy a Néppárt a sarkára állt, és a közösen vallott demokratikus értékeik védelmére kelve megbüntették a Fideszt, mert a Fidesz mától kezdve nem vehet részt a Néppárt összejövetelein, nincsen szavazati joga, és nem állíthat jelölteket néppárti pozíciókra.

Manfred Weber hangsúlyozta, hogy ezeknek a jogoknak megvonása azt jelenti, hogy a Fidesznek nem lesz beleszólása a Néppárt jövőjének az alakításába. Már a csütörtöki nagyon fontos megbeszélésre sem mehet el Orbán Viktor, amelyiken a néppárti miniszterelnökök egyeztetik az álláspontjaikat a csütörtök-pénteki uniós csúcstalálkozó előtt.

2. A Néppárt hosszú ideje először egységesen lépett föl a Fidesszel kapcsolatos ügyben, ha azt nézzük, hogy szinte kivétel nélkül minden közgyűlési tag megszavazta ezt a közös javaslatot. Ezért Manfred Weber azt is állíthatta a szavazás után, hogy a frakció megkérdőjelezhetetlenül világos döntést hozott, és közösen sikerült kiállniuk az európai értékek mellett. A valóság ezzel szemben az, hogy a Néppárt továbbra is ugyanolyan megosztott, mint eddig, vagy talán még jobban, mert a szerdai vitán újból elhangoztak a Fidesszel szembeni kifogások, a kizárást vagy felfüggesztést kezdeményező pártok továbbra sem boldogok, hogy szövetségben állnak a Fidesszel, és az alapvető értékkonfliktust nem sikerült megoldani. Viszont végül ők is megszavazták ezt a javaslatot azért, hogy a választási kampány idejére elcsituljon a konfliktus, és Manfred Weber, az EPP kampányarcának az esélyeit ne rontsa tovább a Fidesz-téma.

3. Megmarad az esély, hogy a Fidesz az Európai Néppártban marad az EP-választás után is. Ahhoz pedig kétség sem fér, hogy a Néppárt parlamenti frakciójában ülő fideszes képviselők a frakcióban maradnak, és maradhatnak a választás után is. A felfüggesztéssel ugyanis csak a párt rendezvényein élvezett jogait veszti el a Fidesz, a frakcióra mindez nem vonatkozik. Tehát a következő hetekben megjelenő mandátumbecslésekben továbbra is az Európai Néppárthoz fogják sorolni azt a 13-15 képviselői helyet, amelyeket a Fidesznek jó esélye van megnyerni az EP-választáson. A választás után pedig, ha még mindig felfüggesztett állapotban van a Fidesz tagsága a pártban, a képviselőik gond nélkül beülhetnek az újjáalalkult EPP-frakcióba, és támogathatják például Manfred Weber bizottsági elnökké való kinevezését.

4. Orbán Viktor megkapta az esélyt, hogy úgy értékelje az eseményeket, mint egy közösen elért kompromisszumot, amelyben ők voltak azok, akik tettek egy konstruktív felajánlást a megoldás érdekében. Ők kezdeményezték, hogy időlegesen lemondanak a pártban élvezett jogaikról, és alávetik magukat három bölcs néppárti politikus vizsgálatának. A háromtagú bölcsek tanácsa: a belga Herman Van Rompuy, az osztrák Wolfgang Schüssel és a német Hans-Gert Pöttering pedig időkorlát nélkül vizsgálhatják és véleményezhetik a helyzetet. Igazából viszont a Fidesz sem járt annyira jól, mert azon túl, hogy tényleg kiesnek valamennyire az európai politikai elit információs csatornáiból, még arra is oda kell figyelniük, hogy mivel kampányolnak, mit nyilatkoznak, és ráadásul arra is megoldást kell találniuk, hogy a CEU valóban Budapesten maradhasson.

Nem a Néppárt Magyarország megmentője

A szerdai kompromisszum azt sugallja, hogy elsősorban nem az értékek védelme vezette a politikusokat, amikor megegyeztek, hanem sokkal inkább a közös érdek, hogy sem a Fidesz, sem a többi EPP-s párt, és különösen a csúcsjelölt Manfred Weber választási szereplését ne befolyásolja tovább ez a konfliktus.

Ha tényleg az értékekről, a Néppárt „megtisztításáról”, és nem a kommunikációról szólt volna ez az egész vita, akkor mindkét magyar kormánypárt tagságát felfüggesztették volna az EPP-ben, hiszen nem lehet elosztani a felelősséget a kettő között a kormány vitatott lépéseiért. Orbán Viktor elárulta az EUrologus kérdésére, hogy a KDNP tagságának felfüggesztését viszont nem is kezdeményezte senki. Hozzátette viccesen, hogy egy ilyen helyzetben a nagyobbik testvérnek kell elvinnie a balhét, ezért volt szó csak a Fideszről az egész konfliktus során. Valójában azért nem került szóba, mert a nemzetközi közvéleményben is ismert párttal, Orbán Viktor pártjával kellett példát statuálnia az EPP-nek.

A valódi cél az erődemonstráció és a megegyezés volt a Fidesz és az Európai Néppárt részéről is. A következő hetekben fog eldőlni, hogy beválik-e a tervnek az a része, hogy ne a Fidesz kontra Néppárt szembenállással foglalkozzon a nemzetközi sajtó, hanem azzal, hogy mik a terveik Európa irányítására. Mivel azonban az alapvető nézetkülönbségeket nem sikerült, és nem is lehet feloldani a Fidesz és a nyugat-európai néppárti tagok között, a vita bármikor újra fellángolhat. Nemcsak a három bölcs tanácsa, hanem a közvélemény is erősen figyeli majd a Fidesz és az EPP politikai viselkedését a következő hónapokban.



(Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök sajtótájékoztatót tart az Európai Néppárt politikai közgyűlése után az Európai Parlament épületében, 2019. március 20-án. Miniszterelnöki Sajtóiroda/Szecsõdi Balázs / MTI)

