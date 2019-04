Először ült össze a Fidesz sorsáról döntő bizottság

Csütörtökön első alkalommal gyűlt össze az Európai Néppárt által a Fidesz átvilágítására delegált három politikus, akiket együtt - talán némiképp eltúlozva kvalitásaikat - Bölcsek Tanácsaként emleget a sajtó, hogy a magyarországi helyzetről beszéljenek.

Ahogy arról beszámoltunk, a Fidesz néppárti tagságát március 25-én azonnali hatállyal, határozatlan időre felfüggesztették a Néppárt gyűlésén. A felfüggesztés részeként a Fidesz nem vehet részt a Néppárt ülésein, nem szavazhat és jelölteket sem állíthat a pozíciókra. A döntés a Fidesz számára is elfogadható, mert felfüggesztették ugyan őket, de olyan feltételekkel, amelyekre maguk is rábólintottak.

Felállítottak továbbá Herman Van Rompuy vezetésével egy úgynevezett Bölcsek Tanácsát, amiben Wolfgang Schüssel és Gert Pöttering is benne lesz. Erre válaszul a Fidesz is delegált 3 embert, mint a saját Bölcseiket - ők Novák Katalint, Varga Juditot és Szájer Józsefet állították "hadba", akik a kormány segítségével rekordidő alatt állítottak össze egy 130 oldalas dokumentumot, amit már el is küldtek a néppárti bölcseknek. Azt egyelőre nem tudni, hogy ez a dokumentum az első találkozón szerepet kapott-e.

(Euronews)

