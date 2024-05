„Tisztelt Magyar Péter! Ön azt nyilatkozta, hogy én bárhova elmegyek vitatkozni bárkivel […], de először a köztelevízióba megyünk. Pont. Ennyi. Na álljon meg, és vegyen először egy mély levegőt” – így kezdte nyílt levelét Dobrev Klára, amiben felszólította Magyar Pétert:

Dobrev Klára levelében azt írja: „Hogy hova megyünk először vagy másodszor, így többes számban, nyilvános vitára vagy bárhova”, azt neki nem Magyar fogja megmondani.

Sem helyettem, sem nevemben vagy bárki nevében, kérem, így ne beszéljen. Erről a beszédmódról egyébként is jó lenne, ha leszokna, mielőtt majd azt is elhiszi magáról, hogy így nemcsak beszélhet, hanem cselekedhet is. Sajnos láttunk már ilyen jellemfejlődést ott, ahol Ön töltötte az elmúlt évtizedet