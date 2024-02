Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) hétfői ülésén jelenti be, hogy második ciklusra pályázik az uniós testület élén.

A jelek szerint már előre nyílt titok volt, hogy Ursula von der Leyen újra megpályázza a tisztséget, ugyanis többek közt a The Guardian és a Financial Times is írt erről hétfő reggel (az utóbbi lap „Brüsszel legrosszabbul őrzött titkaként” emlegette ezt).

Mint írták, a CDU vezetői vasárnap este Berlinben tartottak egy vacsorával összekötött megbeszélést, és hétfőn hivatalosan is leteszik a voksukat Von der Leyen mellett (ennek bejelentése nem sokkal dél után várható). A Financial Times úgy véli, Von der Leyen hétfői jelölése az EP-választási kampány egyértelmű kezdetét is jelenti.

Orbán Viktoron kívül mindenki támogatja

Ursula von der Leyen pártcsaládja, az Európai Néppárt (EPP) lesz várhatóan az idei EP-választás győztese, és rendszerint a legnagyobb párt szokta jelölni a választás után az Európai Bizottság következő elnökét.

Von der Leyen egyelőre nem szólalt meg arról, hogy szeretne-e újrázni, de a legtöbb uniós tisztviselő és diplomata az utóbbi időben már azt feltételezte, hogy ez biztos így lesz (miután az EPP toronymagasan vezet a közvélemény-kutatásokon, és nem vetődött fel semmilyen más alternatíva az EB-elnöki tisztségnél).

A bizottsági elnököt az uniós állam- és kormányfők minősített többségének kell jóváhagynia, és utána a június 6. és 9. közt megválasztott új európai parlament abszolút többségének is igent kell mondania ahhoz, hogy Ursula von der Leyent újraválasszák. A Financial Times szerint

nem valószínű, hogy Orbán Viktoron kívül bárki ellenezné Von der Leyen újabb jelölését.

Néhányuk már most jelezte, hogy szívesen látná őt az EB élén egy második ciklusban, és a többi vezető is elégedett a munkájával, tiszteli, vagy (minimum) vonakodva elfogadja a személyét.

A parlament részéről nehezebb lehet elnyerni a jóváhagyást, legalábbis akkor, ha az EP három nagy pártcsaládjának (vagyis a Néppárt mellett a Szocialistáknak és a Liberálisoknak) nem sikerül abszolút többséget szereznie, és megállapodnia az EB-elnök személyéről és többi uniós vezető tisztségről. Ha így lesz, és nem gyűlik össze elég hely, akkor valamelyik szélsőjobboldali pártcsaládnak is hozzá kell járulnia Ursula von der Leyen újrázásához.

Átfogó elemzések, világátalakító kérdések és jövőképek egy kötetben. MEGVESZEM