Az MSZP szombati kongresszusának döntése értelmében Tüttő Kata főpolgármester-helyettes hivatalosan is a párt európai parlamenti listavezetőjévé vált.

„A kongresszus döntése alapján Tüttő Kata hivatalosan is az MSZP EP-listavezetőjévé vált, továbbá elfogadták a párt közeledő választásokra vonatkozó kampányprogramját is. Az Európa Hajón megtartott esemény egyben az MSZP kampányának nyitórendezvénye is volt” – olvasható a párt közleményében.

Kunhalmi Ágnes, az MSZP társelnöke beszédében kiemelte,

az EP választás tétje az, sikerül-e visszaszorítani a szélsőjobboldali erőket itthon és Európában. Nem szabad hagyni, hogy a szélsőséges pártok leépítsék a jóléti, szociális Európát. Nincs szükség autokratákra, demokratikus körülmények között is képes az ország boldogulni. Egy autoriter jobboldali rendszert pedig csak baloldalról lehet leváltani.

Komjáthi Imre, az MSZP társelnöke emlékeztetett, hogy az MSZP „kimaradt az ellenzéki testvérháborúból, a béke és a stabilitás szigete maradt az ellenzéki oldalon, a közös indulás érdekében pedig több mint 100 ezer ajánlást gyűjtött össze. Az MSZP kiváló jelöltekkel és programmal rendelkezik, nem üres orbánozással járja a vidéket, hanem a hétköznapi emberek gondjaira keresi a megoldást. A felmerülő problémákra pedig patrióta, baloldali válaszokat kell adni”.

Györfi Mihály szolnoki polgármesterjelölt úgy fogalmazott, hogy „sikerült felépíteni a demokratikus erők szövetségét Szolnokon, amellyel közös erővel meg lehet szerezni a szolnokiak többségének felhatalmazását. Ez az a közösség, amiből az új, szabad Magyarország újra megszülethet majd”.

Tóth József XIII. kerületi szocialista polgármester Angyalföld lakosságmegtartó képességére és a bérlakásépítési program sikerességére hívta fel a figyelmet. A kerület kiemelt figyelmet fordított a szociális kérdésekre, az oktatásra és az egészségügyre.

Horváth Csaba, a Fővárosi Közgyűlés MSZP-s frakcióvezetője, Zugló polgármestere arról beszélt, hogy „az orbáni rendszert két dolog tartja életben, az apátia és a széthúzás. Budapest egy közös otthon, egy jövőbe tekintő város, a jövőjét pedig a közösségnek közösen kell alakítania”. Zugló polgármestere szerint Karácsony Gergely már bizonyított, aki képes tenni azért, hogy a város fejlődő, gondoskodó és biztonságos maradjon.

A szombathelyi polgármester, Nemény András példaként említette, hogy Szombathelyen egy jó csapat jött létre, akik nem azt keresték, ami elválaszt, hanem azt, ami összeköt. Nemény András úgy vélekedett, hogy egy polgármesternek mindig a közösségépítést kell szem előtt tartania.

Őrsi Gergely, a II. kerület polgármestere leszögezte, az önkormányzatoknak nem szabad pártpolitikai csatatérré változnia, hanem – a különbözőségek ellenére – közösen kell építeni a közösséget. A kerületvezető az otthonteremtés fontosságára és a közösségben való létezés biztonságára is felhívta a figyelmet.

A kongresszus záróbeszédét Tüttő Kata, az MSZP EP-listavezetője tartotta, aki ismertette, hogy 5 pontos választási programmal készül az EP-kampányra, hangsúlyozta: „Olyan vezetőkre van szükség Európában, akik kiállnak a nők jogai és mindennapos küzdelmei mellett. Magyarországnak barátokat kell szerezni az unióban, és haza kell hozni az uniós forrásokat. Meg kell erősíteni az európai szociáldemokratákat, valamint erősebb Európára van szükség, amely nem több Brüsszelt jelent, hanem erősebb önkormányzatokat és helyi közösségeket”.

(Borítókép: Komjáthi Imre (b), Tüttő Kata (k) és Kunhalmi Ágnes. Fotó: MSZP)

