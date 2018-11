Szijjártó: Nem a mi dolgunk, hogy jutott ki Gruevszki Macedóniából

Szijjártó Péter hétfőn európai uniós miniszteri találkozókon vett részt Brüsszelben. A külgazdasági és külügyminiszter a tanácskozás szünetében összefoglalta mindazt, amit hivatalosan elmondhat azzal az üggyel kapcsolatban, hogy a volt macedón miniszterelnök Nikola Gruevszki múlt héten Magyarországra menekült letöltendő börtönbüntetése elől, vélhetően magyar diplomáciai segítséggel.

„Macedónia volt miniszterelnöke egy Macedóniával szomszédos országban a magyar külképviseleten jelentkezett, és ott bejelentette a szándékát arra nézvést, hogy ő menekült státusz iránti kérelmet kíván előterjeszteni a magyar hatóságoknak – mondta Szijjártó Péter. – Az, hogy ő Macedóniából ebbe a Macedóniával szomszédos országba hogyan jutott, az nem a mi dolgunk, abban nekünk semmifajta részünk vagy befolyásunk nem volt. Az első pont, ahol az üggyel találkoztunk, az a Macedóniával szomszédos ország fővárosában a magyar külképviselet volt.”

„Miután a volt macedón miniszterelnök bejelentette ebbéli szándékát, az illetékes hatóságok mérlegelték azokat a biztonsági szempontokat, amelyek óhatatlanul előjönnek akkor, ha egy olyan emberről beszélünk, aki a hazája öt egymást követő parlamenti választását megnyerte, és tíz esztendőn keresztül, egészen a közelmúltig, saját országának miniszterelnöke volt” – folytatta a külügyminiszter.

Hozzátette: ez alapján született az a döntés, hogy a bevándorlási és menekültügyi hivatal központi épületében történjen a személyes meghallgatás, biztonsági szempontok figyelembe vételével.

„Ebből a Macedóniával szomszédos országból a volt macedón miniszterelnök Magyarországra teljesen legálisan, a vonatkozó nemzeti és nemzetközi jogszabályoknak száz százalékig megfelelve jutott el – húzta alá Szijjártó Péter. – Minden határátlépése törvényes volt, minden határátlépése minden nemzetközi szabálynak és a két adott szomszédos ország nemzeti jogszabályainak megfelelt.”

Hangsúlyozta, hogy mint egy folyamatban lévő menekültügyi eljárásól, jelenleg ennyit tud elmondani az ügyről.

„Értem a szándékot arra nézvést, hogy ezt egy politikai ügynek próbálják beállítani otthon és a nemzetközi térben egyaránt, mi a magunk részéről ezt egy jogi kérdésként kezeljük” – szögezte le a miniszter.

A Bruxinfo fölvetette, hogy Nikola Gruevszkit jogerős bírósági ítélettel ítélték el, nem politikai okból, ami megkérdőjelezi a volt macedón miniszterelnök menedékkérelmének a jogosságát.

„Hogy az őt illető bírósági eljárás hogy zajlott, annak a megítélése annak a hatóságnak a dolga, amelyikhez beterjesztette a menedékkérelmét” – zárta rövidre a kérdést Szijjártó Péter.

A többi külügyminiszter nem érdeklődött Gruevszkiről

A többi uniós ország miniszterei nem vetették föl a Gruevszki-ügyet a hétfői tanácsozáson. Csak a macedón külügyminiszterrel volt kapcsolatban Szijjártó Péter: múlt héten csütörtökön beszéltek telefonon, vasárnap és hétfőn pedig SMS-t váltottak, és megegyeztek, hogy december 4-én vagy 5-én találkoznak a NATO külügyminiszteri tanácsülésén, „ahol minden létező kérdést megvitatnak” – mondta a magyar miniszter.

„Egy dolgot aláhúztam, de ők ezt egyébként tudják is rólunk nagyon jól: számunkra Macedónia támogatása nem párt- vagy kormányszimpátia kérdése” – emelte ki a külügyminiszter.

Hozzátette, hogy Magyarország a 2016-os macedón parlamenti választást követően és a kormányalakítást követően is egyértelműen a támogatás hangján beszélt Macedónia euroatlanti integrációs törekvéseiről, és ez a jövőben is így marad. Ezentúl is a lehető leghangosabban és a legelkötelezettebben fogják támogatni Macedónia integrációs folyamatát minden nemzetközi fórumon.

