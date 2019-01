Juncker: A britek tegyék világossá, hogy mit akarnak

A brit parlament alsóháza kedden este elsöprő arányban leszavazta az elmúlt két évben megtárgyalt megállapodást Nagy-Britannia kilépéséről az Európai Unióból. Bizonytalan, hogy mi lesz a következő lépés, újból minden eshetőség lehetséges: onnantól kezdve, hogy rendezetlenül lép ki az Egyesült Királyság az EU-ból, odáig, hogy nem is lép ki egyáltalán.

Juncker: mi jó szándékkal jártunk el

Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke azt írta ki a Twitterére, hogy sajnálattal látja a szavazás eredményét. Most arra sürgeti az Egyesült Királyságot, hogy a lehető leghamarabb tisztázza, mik a szándékai, mert az óra ketyeg. Az EU azt is jelezte, hogy a 27 tagország közösen és felelősen lép fel, és az a célja, hogy csökkentse a brexit által okozott károkat.

„A kilépésről szóló megegyezés egy tisztességes kompromisszum, és a legjobb lehetséges megállapodás. Csökkenti a kárt, amelyet a brexit az embereknek és a üzleti életnek okoz Európa-szerte. Ez az egyetlen útja annak, hogy rendezett kilépést biztosítsuk az Egyesült Királyságnak az Európai Unióból” – fogalmazott közleményben az Európai Bizottság elnöke.

Hozzátette még, hogy Michel Barnier brexit-ügyi főtárgyalóval és Donald Tuskkal, az Európai Tanács elnökével közösen időt és erőfeszítést nem kímélve tárgyalták le ezt a megegyezést, a kreativitásukat és a rugalmasságukat is latba vetve. Azt írta, jó szándékkal jártak el, amikor Theresa May kérésére további magyarázatokat és biztosítékokat fűztek a megállapodáshoz ennek a hétnek az elején is.

„Megnőtt a rendezetlen kilépés kockázata a ma esti szavazással” – írta Jean-Claude Juncker, és megjegyezte, hogy habár ezt el akarják kerülni, folytatják a felkészülést erre a lehetőségre.

Nem kizárt, hogy időt kapnak a britek

Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke azt tweetelte: „Ha lehetetlen megegyezni, viszont valamilyen megegyezést mindenki szeretne, akkor kinek lesz végül bátorsága kimondani, hogy mi az egyetlen pozitív megoldás?”

Michel Barnier az AFP-nek azt nyilatkozta, hogy a brit kormányon múlik, hogy mi lesz a következő lépés. Az EU továbbra is egységesen fog föllépni, és elszántan azért fognak dolgozni, hogy megoldást találjanak.

Az Economist egy magas rangú német kormánytisztviselőtől úgy értesült, hogy a 27 uniós kormány valószínűleg beleegyezne abba, hogy elhalasszák a március 29-i kilépés időpontját, ha Nagy-Britannia kifejezetten kéri azt. Az uniós szerződés lehetőséget ad rá, hogy meghosszabbítsák a tárgyalási időszakot, ha mindegyik állami vezető beleegyezik.

Nagyon sokáig viszont nem lehet húzni a döntést, mert május végén európai parlamenti választást tartanak, amelyen már eldöntött tény, hogy Nagy-Britannia nem vesz részt. Az Egyesült Királyság EP-képviselői helyeinek egy részét már szét is osztották a többi tagállam között.

