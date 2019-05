25 éve nem volt ilyen magas a részvétel az EP-választáson

Az elmúlt húsz év legmagasabb részvételi aránya várható az előzetes adatok alapján az EP-választáson – jelentette be nem sokkal nyolc óra előtt Jaume Duch, az Európai Parlament szóvivője. Nagy-Britannia adatai nélkül a részvételi aránya 51 százalékra várható, amennyiben a brit számokat is hozzáveszik, akkor 49 és 52 százalék között lesz ez az érték. 1979, vagyis az első EP-választások óta a részvételi arány folyamatosan csökkent, utoljára 1994-ben volt 50 százalék feletti. Öt évvel ezelőtt a választásra jogosultak 42,61 százaléka ment el szavazni.

Dániában például 59,5-ről történelmi csúcsra, 66,5 százalékra nőtt a választási kedv, Németországban pedig 48 százalékról 61,5 százalékosra emelkedhetett. Ott is 1994 óta ez a legmagasabb részvétel.

The turnout estimate figure is now close to 51% for EU27, the highest in 20 years #EUelections2019 pic.twitter.com/eA5f39gEui