Korrupcióval vádolják az igazságügyi biztosjelöltet

A L’Echo és a De Tijd belga napilapok szombati kiadásukban számoltak be arról, hogy áprilisban a nemzetbiztonság egyik volt munkatársa Didier Reyndersre, az igazságügyi portfóliért felelős uniós biztosjelöltre tett terhelő vallomást a szövetségi rendőrségen. Az újságok birtokába jutott jegyzőkönyvből kiderül: az egykori titkosszolga azzal vádolja a jelenlegi belga védelmi és külügyminisztert, hogy

a közbeszerzéseknél kenőpénzt fogadott el.

Az egyik történet a Kongói Demokratikus Köztársaság fővárosában, Kinsashában épülő nagykövetségről szól, ahol a vallomás szerint Renyders egy fegyverkereskedőtől és az egyik elnökjelölttél is elfogadott csúszópénzt. A feljelentés Reynders módszereit is ismerteti: a belga kormányban különböző funkciókban 1999 óta szolgáló miniszter valójában alacsony értékű műtárgyakat és régiségeket adott el magas áron, illetve fantomcégeken át mosta tisztára a megvesztegetésből származó pénzeket.

A vallomást egy olyan munkatárs tette, aki 2007 és 2018 között állt nemzetbiztonsági szolgálatban, és elsősorban gazdasági bűncselekményekkel foglalkozott. A L'Echo újságírója öt feljegyzést is olvasott, amit a feljelentő 2009-ben, 2010-ben és 2011-ben készített. Bár a munkatárs akkoriban jelentette a feletteseinek, amit megtudott, a nemzetbiztonsági szolgálat mégsem továbbította a dokumentumokat az igazságszolgáltatásnak.

A nyomozás előzetes szakaszban van, a brüsszeli ügyészség jelenleg mérlegeli, elindítsák-e az eljárást vagy sem. Reynders a belga sajtónak azt nyilatkozta, ő is sajtóból értesült a korrupciós vádakról. Az ügyet rágalomnak nevezte, és máris megbízta az ügyvédjét azzal, hogy tegye meg a szükséges jogi lépéseket. „Ez sosem kellemes dolog, de biztos vagyok benne, hogy nagyon rövid időn belül tisztázódik az nevem” – nyilatkozta a belga közszolgálati médiának. A liberális Reformmozgalom (MR) politikusának meggyőződése, hogy ugyanaz az ember áll a feljelentés hátterében, aki már korábban is megpróbált ártani a karrierjének.

A korrupciós vádak különösen rosszkor jöttek Reyndersnek, aki az igazságügyi biztosjelöltként azt feladatot kapta az Európai Bizottság leendő elnökétől, Ursula von der Leyentől, hogy irányítsa a Bizottságnak az átfogó Európai Jogállamisági Mechanizmussal kapcsolatos munkát. Von der Leyen az új Bizottságot bemutató keddi sajtótájékoztatóján kezességet vállalt Reyndersért, de minden valószínűség szerint ő sem tudott a feljelentésről.

Ha októberig nem sikerül egyértelműen tisztáznia magát, a korrupciós vádak miatt Reynders rengeteg kellemetlenségre számíthat az európai parlamenti meghallgatásokon. A magyar biztosjelölttel, Trócsányi Lászlóval szemben azt hozták fel többen is, hogy hogyan kérheti számon a jogállamiságot és a korrupció elleni harcot a tagjelölt nyugat-balkáni államokon, ha a saját országa ellen is folyik a 7. cikk szerinti eljárás. Ugyanez az ironikus párhuzam állhat elő Reynders esetében is, ha a vádak igaznak bizonyulnak.