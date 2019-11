EP-szakbizottságok: Aki megsérti a jogállamiságot, attól megvonnák a forrásokat

Az Európai Parlament két pénzügyi szakbizottsága, a Költségvetési és a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság együttes ülésén nagy többséggel elfogadta, és támogatta az EP tárgyalási pozícióját a jogállamiság és a költségvetési pénzek összekapcsolása érdekében. 38 igen szavazattal szemben 8 nem szavazat állt, egy képviselő tartózkodott.

Ezt a témát az Európai Bizottság következő hét éves költségvetésre vonatkozó javaslata hozta be a fontos uniós ügyek közé tavaly májusban. Ezt az álláspontot az Európai Parlament is elfogadta, idén áprilisban az uniós költségvetés védelme érdekében saját állásfoglalást is jóváhagytak. Ebben többek között az áll, hogy az EU pénzügyi érdekeit veszélyezteti, ha sérül vagy veszélybe kerül egy „tagállamban az uniós költségvetést végrehajtó hatóságok megfelelő működése, különösen a közbeszerzési vagy támogatási eljárások keretében.” Az Európai Bizottság a mostani pénzügyi időszak Magyarországra vonatkozó elemzésében éppen ezt a kockázatot állapítja meg, ami miatt akár 700 milliárd forint visszafizetését is elrendelhetik.

A jogállamisági vita intézményközi tárgyalásokon folytatódik majd, ahol az Európai Bizottság és az Európai Parlament álláspontja világos, és ebben a kérdésben hasonló, ugyanakkor a tagállamok nagyon megosztottak. Magyarország például már többször jelezte, hogy semmi szükségét nem látja ilyen szabályozásnak. A költségvetés szabályozásának esetében teljes összhangra van szükség az Európai Tanácsban, vagyis amennyiben nem enged valamelyik fél, vagy nem közelednek az álláspontok, az uniónak nem lesz végrehajtható költségvetése.