EP-küldöttség: Minél hamarabb távozzon az ügyvezető máltai kormányfő

Hét tagú delegációt küldött az Európai Parlament Máltára, hogy vizsgálják meg az elmúlt hetek fejleményeit a Galizia-gyilkosság kapcsán. A küldöttségben valemennyi parlamenti frakció képviselője ott volt, megállapításaikat is közösen tették.

A EP-képviselők Sophie in 't Veld (Renew Europe) vezetésével találkoztak a januári lemondását a napokban bejelentő Joseph Muscat máltai miniszterelnökkel és más kormánytagokkal, a rendőrséggel, az igazságügyi hatóságokkal, az ellenzékkel, a civil társadalom képviselőivel és újságírókkal, valamint Daphne Caruana Galizia családtagjaival.

Ez már a harmadik európai parlamenti delegáció azóta, hogy a korrupciós ügyeket feltáró máltai újságírónőt egy autóba rejtett bombával két évvel ezelőtt meggyilkolták. A nyomozás során viszonylag hamar fény derült az elkövetőkre, azonban az elmúlt hetekben a megbízókhoz is közelebb kerültek a hatóságok, és kiderült, hogy számos kormánytag és a kormányhoz közelálló politikus is érintett lehetett. A részleteket ebben a cikkben foglaltuk össze.

Az események hatására lemondott a baloldali Joseph Muscat miniszterelnök is, azonban legalább még január közepéig hivatalban marad. Ez az, amit nagyon aggasztónak találtak a képviselők, szerintük ez a tény befolyásolja a nyomozás tisztaságát. A delegáció amiatt is aggódik, hogy a pénzmosással és korrupcióval kapcsolatos vizsgálatok sem kellően hatékonyak, ezért azt javasolják, hogy az Europolt minél nagyobb mértékben vonják be a nyomozásba. Azt is szorgalmazták, hogy a meggyilkolt újságíróval és családjával szembeni lejárató kampányt azonnal fejezzék be Máltán.

Sophie in't Veld bejelentette, hogy az új Európai Bizottsághoz fordulnak és azt kérik, hogy haladéktalanul kezdjék meg a jogállamisági párbeszédet a máltai kormánnyal, ami a 7-es cikkely szerinti eljárás előszobája lehet.

A politikusok felettébb furcsának találják, hogy a jövő heti EU-csúcson részt vesz még az ügyvezető máltai kormányfő, szerintük ez nagyon rossz fényt vet az eljárásra és politikai légkörre.

Az Európai Néppárt is nyilatkozatot adott ki az ügyben, amiben szintén azonnali távozásra szólítják fel Joseph Muscatot, és hozzáteszik, hogy ez az ügy messze túlmutat egy párttagságon, a szólásszabadság védelméről és az igazság kiderítéséről van szó.