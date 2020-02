Egy 86 éves gyógyszer lehet a koronavírus ellenszere?

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Elképzelhető, hogy már 1934-ben felfedezték a koronavírus ellenszerét, értesült az Euronews, miután a belgiumi Leuveni Katolikus Egyetem egyik professzorával készítettek interjút. Marc van Ranst virológus 2004-ben tagja volt annak a kutatócsoportnak, amely az 1934 óta ismert klorokin (chloroquine) nevű, rendkívül olcsó gyógyszert tesztelték eredményesen a SARS vírusa ellen. Mivel azonban akkor a SARS-járvány már lefutott, embereken nem tudták kipróbálni, ezért tudományos szaklapokban publikálták kutatásaikat. Van Ranst professzor azt mondja, hogy a SARS és a mostani járványt okozó COVID-19 is egyfajta koronavírus, ezért könnyen lehet, hogy alkalmas a klorokin a gyógyítására. Arra is felhívja a figyelmet, hogy mielőtt méregdrága ellenanyagot fejlesztenének ki, mindenképpen érdemes tesztelni a klorokint, sőt, tudomása szerint a kínai tudósok már neki is láttak ennek a 2004-ben publikált eredmények alapján.