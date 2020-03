Koronavírus: nem tartják meg Strasbourgban az EP ülését

A koronavírus miatt nem Strasbourgban tartja meg az Európai Parlament a plenáris ülését a jövő héten, hanem Brüsszelben – derült ki abból a levélből, amelyet David Sassoli, az EP elnöke küldött körbe az intézmény dolgozóinak csütörtök este.

Az EP elnöke hétfőn már elrendelt egy sor óvintézkedést a járvány megfékezése érdekében: a következő három hétre tervezett konferenciákat és meghallgatásokat lefújták, a látogatók és külső szakértők belépését is megtiltották. Egyedül Greta Thunberg klímavédelmi aktivistát engedték be, ami ellen néhány képviselő tiltakozott is.

Csütörtök délben még úgy nézett ki, hogy a koronavírus dacára a jövő héten is Strasbourgba utaznak az EP dolgozói. Sassoli azonban egy friss egészségügyi jelentésre hivatkozva úgy döntött: Brüsszelben tartják meg az ülést. „Új járványgócok alakultak nő, nőtt a fertőzöttek száma Európa számos régiójában” – írja a levélben.

Az EP napi munkája Brüsszelben zajlik, de havonta egyszer Strasbourgban tartanak plenáris ülést, holott a brüsszeli épületben is van akkora ülésterem, ahova az összes képviselő befér. A teljesen indokolatlan franciaországi ingázás ellen az utóbbi időben környezetvédelmi és takarékossági szempontokból is rengetegen tiltakoztak.

A strasbourgi plenáris ülés azonban szerepel az EU alapszerződésében, amelyet csak a tagállamok egyhangú beleegyezésével lehet módosítani. A francia kormány azonban mereven ragaszkodik a városnak igen jelentős idegenforgalmi bevételt és presztízst jelentő plenárishoz.

Viszont a 2016-os brüsszeli és párizsi terrortámadások után is megtartották a strasbourgi plenáris ülést.