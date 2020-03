Plusz pénzt ajánl az EU a görög szigetekről önként hazatérő menekülteknek

2000 euró (kb. 680 ezer forint) extra támogatást ad az Európai Bizottság azoknak a migránsoknak, akik hajlandóak a görög szigetekről visszatérni a származási országukba – jelentette be Ylva Johansson, a belügyekért felelős uniós biztos görögországi látogatása során.

A Bizottság várakozásai szerint mintegy 5000 ember fog úgy dönteni, hogy a zsúfolt menekülttáborok helyett inkább a hazatérést választja. A lehetőség egy hónapig érvényes, és azok jelentkezhetnek a hazatérést segítő programra, akik január 1. előtt érkeztek valamelyik görög szigetre.

A támogatás célja, hogy az emberek vissza tudjanak illeszkedni a társadalomba.

Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (FRONTEX) és az ENSZ égisze alá tartozó Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) munkatársai készítik majd fel a hazatérőket, és egyúttal azt is felügyelik, hogy a pénzt valóban hasznos célokra használják fel.

Johansson arról is beszélt, hogy

eddig hét európai tagállam vállalkozott arra, hogy a görög szigetekről befogadjon kísérő nélküli kiskorú menekülteket.

Jelenleg 1600 gyerek sorsa rendeződik el, ami a biztos szerint „jó kezdet a szolidaritáshoz”, de májusban az ENSZ Gyermekalapjával, az UNICEF-fel közösen tart az EU konferenciát, ahol reményeik szerint még több felajánlás érkezik.

Az uniós biztos a görögországi útja során a kormánnyal tárgyal arról, hogyan oldják a görög-török határra nehezedő migrációs nyomás problémáját. A tervek szerint Ursula von der Leyen is Johanssonnal tartott volna, de a Bizottság elnöke az utolsó pillanatban a koronavírusra hivatkozva lemondta a részvételét.

A Johansson által most meghirdetett önkéntes hazatérési lehetőség az EU már eddig is létező programját egészítené ki, amelynél az anyagi támogatás mértéke nagyban függ attól, melyik országba települ vissza valaki. Egyes esetekben csak az utazás költségeit fedezik, máskor egy kisebb összeggel támogatják, hogy hazatérő embereknek legyen hol lakniuk vagy be tudjanak indítani egy alapszintű vállalkozást.

Az uniós tagállamok is üzemeltetnek hasonló önkéntes visszatérési programot azok számára, akiknek a menedékjogi kérelmét visszautasították vagy önszántukból visszavonják a nemzetközi védelem iránti kérelmüket. Németország például fejenként 1000 – családonként összesen 3000 – eurót, Franciaország 2500 eurót kínál.

Ugyanakkor a nemzetközi jogvédők szerint az önkéntes hazatérési programok azért lehetnek kockázatosak, mert a pénzzel olyan embereket is rávesznek az útra, akiket a visszaküldés tilalmának nemzetközi jogi elve (non-refoulement) alapján nem lehetne hazaküldeni, mivel a származási országukban nagy valószínűséggel üldöztetésnek lesznek kitéve.