Koronavírus: aktívan dolgozik az orosz dezinformációs gépezet

A koronavírus, amit a NATO fejlesztett ki oroszbarát nyugati kormányok ellen és a pápát is megfertőzte, nem is létezik – így tálalja a járványt a Kreml-barát propagandamédia.

Az orosz dezinformációs gépezetet is megihlette a koronavírus-járvány – erről tanúskodik az Európai Bizottság külügyi főigazgatóságán belül az orosz eredetű álhírek azonosításra szakosodott munkacsoport legfrissebb jelentése. Ezeknek a híreknek a közös jellemzője, hogy a Kremlhöz közel álló médiumokban kezdik el terjeszteni, majd számos nyelvre lefordítva, elsősorban a közösségi oldalakon juttatják el az olvasókhoz.

A koronavírussal kapcsolatban – ahogy általában a legtöbb téma esetében – szerintük a gonosz Nyugat összeesküvéséről van szó, amelynek gyakran az a célja, hogy az orosz államot meggyengítsék, vagy éppen bűnösnek tüntessék fel. Ezek a cikkek a vírust általában a nyugati imperializmus eszközeként mutatják be, amely tulajdonképpen egy amerikai biológiai fegyver nemcsak az oroszokkal, hanem Kínával és más országokkal szemben is. Mint ilyen, annak a hibrid hadviselésnek az eszköze, amelyet az árnyékhatalmak világközpontjai folytatnak.

A Kreml-barát Szputnyik hírportál örmény változatában arról közöltek cikket, hogy ezek a világközpontok a koronavírust használják az emberiség ellenőrzésére. A koronavírus körüli pánik létrehozásával és támogatásával pedig ezeknek a hírhedt központoknak esélyük van arra, hogy közvetlenül befolyásolják más országok politikáját és gazdaságát.

Egy rádióműsorban egy „szakértő” 45 percen keresztül taglalta azt is, hogy a nyugati média azt szeretné elterjeszteni, hogy a vírus a Kreml találmánya, amelyet az oroszok akarnak eszközként felhasználni. Pedig, állításuk szerint a NATO veti be olyan országok ellen, amelyek együtt akarnak működni az oroszokkal. Másrészt az is gyakran megjelenik az orosz álhír-propagandában, hogy a nyugati kormányok hazudnak a koronavírusról, és a mainstream média segítségével eltúlozzák a fenyegetést.

Az oroszok azt az álhírt is több helyen megfuttatták a médiában, hogy Ferenc pápa és két asszisztense is koronavírusos. Ugyanakkor a zavarkeltés jegyében arra is figyeltek, hogy az egész járványt egy szimpla hazugságnak állítsák be, ami nem is létezik.