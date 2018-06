Veszettül tud hiányozni Magyarország

Home is wherever I’m with you vagyis az otthon az a hely, ahol a szeretteinkkel vagyunk, ömlik a Pinterestről és a Home című, fülbemászó Edward Sharpe and the Magnetic Zeros számból is. De mi a helyzet, ha a világban mindenhol él egy számunkra fontos ember? Ha anyu, apu és a kiskutyám Pétfürdőn, a legjobb barátnőm Budapesten, a barátom és én viszont Hollandiában élünk? Mi történik, ha itt születik kisbabánk? Neki is és nekünk is más lesz az otthonunk? Adrienn levele otthonra.