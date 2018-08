Akkor most hazarepülünk Magyarországra nyaralni

"Ha itt (Angliában) állsz egy pékárus pult előtt és nem tudod eldönteni, hogy mit egyél, akkor mindenki szépen kivárja, amíg választasz, sőt, magad elé engeded azokat, akik már döntöttek, és ugyanez fordítva is igaz. Amerikában az eladó azt is elmondja neked, hogy neki melyik a kedvence, hogy ezzel segítsen, otthon meg valószínűleg a hátad mögött hallod az elégedetlenkedést, az eladó pedig valószínűleg be is szól, hogy miért nem eleve úgy mentél oda, hogy tudod, mit akarsz. Ez sajnos nem tud otthon változni, valahogy a türelmetlenség még mindig divat." (Réka, Egyesült Királyság)