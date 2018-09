Külföldiül: milyen igeidőben mondjam el a nyári élményeim?

A szeptember beköszöntével gyakran kerülünk olyan helyzetbe, hogy a nyári élményeinkről kérdeznek. Ez már-már egy olyan közhely, amit ha akarunk, se tudunk kikerülni. Történhet ez az első angol órán a suliban, vagy amikor feltűnően napbarnítottan villogunk az első teammeetingen a melóban, vagy akár egy nyelvi szintfelmérőn, hiszen ez egy elég semleges és kézenfekvő téma. Házi feladat, vagy small talk – ehhez mindössze az alábbi három igeidőt kell leporolnod: Present Perfect, Past Simple, Past Continuous.

Present Perfect

A befejezett jelent akkor használd, ha most értél vissza a nyaralásból és ennek látványos eredménye van (le vagy barnulva, ki vagy simulva):

- Wow, great tan!

- Thanks! I've just come back from my holiday in Spain.

Így képezd: személyes névmás (I/You/He/She/It/We/You/They) + have/has (E/3-ben) + Past Participle (=az ige 3. alakja)

Past Simple

Az egyszerű múltat akkor használd, ha kicsit részleteznéd is, hogy miket csináltál nyaralásod alatt.

- How did you spend your days?

- I went to the beach, read my book and tried some watersports. In the evenings I went to great restaurants and parties.

Így képezd: személyes névmás (I/You/He/She/It/We/You/They) + az ige Past Simple (2.) alakja.

Past Continuous

A folyamatos jelent akkor alkalmazd, ha egy izgi dolog történt veled, aminek először a körülményeit szeretnéd leírni és így bevezetni.

I was standing on the deck, admiring the blue water when I suddenly saw a sea turtle that was swimming ashore.

Így képezd: személyes névmás (I/You/He/She/It/We/You/They) + was/were (a létige megfelelőszámú/személyű múltidejű alakja) + az ige -ing-es alakja

