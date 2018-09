Magyar roma nőről ír az Independent, aki a brit cigányság jogaiért küzd

Hosszú portrécikkben mutatja be a brit Independent a magyar Balogh Brigittát, aki Anglia első roma származású, barrister rangú ügyvédje lehet, és fontos szerepet tölthet be a hátrányos helyzetű közösség képviseletében a brexit idején. A Londonban élő 26 éves Balogh Brigitta régóta támogatója a Gypsy, Roma and Traveller (röviden: GRT, magyarul Cigány, Roma és Utazó) csoportnak, amelynek tagjainak korántsem fényes a helyzete a szigetországban. Az Independentnek azt mondta: ezzel a képesítéssel még többet tudna segíteni e marginalizált csoport tagjainak a helyzetén, akiknek a jog és a politika nem mindig szolgálja az érdekeit.

Az Egyesült Királyság kilépése az Európai Unióból még nagyobb bizonytalanságot fog hozni az ottani cigányságnak, mivel a kormány nem hajlandó tisztázni, mi lesz a roma bevándorlókkal, mondta Balogh Brigitta a lapnak. Brigitta szerint egy diszkriminatív rendelet is okot ad az aggodalomra, amivel azt akarják elérni, hogy az utazó cigányokat letelepítsék. Ezzel megismételnék azt, ami a múlt évszázadokban történt szerte Európában. Balogh Brigitta a GRT gyermekek helyzetére is szeretné felhívni a figyelmet a brit oktatásban, mivel a közösségnek az utóbbi időszakban nem csak a rasszizmussal és a diszkriminációval kellett megküzdenie, hanem jelentős támogatásokat is megvontak tőlük.

Somogy megyéből indult

Balogh Brigitta a Szevasztok blognak mesélte el, hogyan került Angliába. A Somogy megyei Simonfán töltötte gyermekkorát, édesanyja egyedülálló anyaként nevelte őt és testvéreit, és nagyon fontosnak tartotta a taníttatásukat. 14 évesen Budapestre került a Szent Margit Gimnáziumba. Ott döntötte el, hogy ügyvéd lesz. 2009-ben egy tanulmányúton vett részt az Egyesült Államokban. Itt határozta el, hogy külföldön fog tanulni, hogy a szakmai tudását senki se próbálja meg aláásni a származása alapján.

A magyarországi érettségi után az Európai Önkéntes Szolgálat és a Roma-Gadje Dialouge Service támogatásával önkéntesként Hollandiában dolgozott Hága egyik szegény negyedében, ahol iskola utáni programokat szerveztek a gyerekeknek. 2011-ben Cardiffba költözött, és a Dél-Wales Egyetemen kezdte el jogi tanulmányait a Roma Education Fund ösztöndíjával. Itt szerezte meg alapszakos diplomáját, a mesterképzésre pedig a Koppenhágai Egyetemre ment. Balogh Brigitta kutatóként dolgozott az Egyesült Királyság Nemzeti Integrációs Stratégiai Jelentésének elkészítésében, a Save The Children Travelling Ahead Project keretében pedig a dél-walesi régióban élő romák helyzetével foglalkozott, ott élő cseh és szlovák cigány családokat látogatott.

Felvették a barristeri képzésre

Balogh Brigitta most felvételt nyert egy posztgraduális jogi képzésre, a Bar Professional Training Course-ra, amivel megszerezheti az úgynevezett “barrister” rangot. Angliában a “barrister” képesítésű ügyvéd magasabb szintű ügyekkel foglalkozik, míg az úgynevezett “solicitor” egyéb ügyvédi munkát végez.

Ha ezt elvégzi, akkor ő lesz az első roma nő Angliában és Walesben egyaránt, aki barrister képesítéssel rendelkezik. Ezt levélben is megerősítette neki a praktizáló ügyvédek felettes szerveként működő Bar Standards Board. Jelenleg ez a legdrágább jogi kurzus Európában. Brigitta a költségek egyik részét állami támogatásból, a regisztrációs díjra valót pedig gyűjtéssel szedte össze.

Megtapasztalta a rasszizmust

Brigitta nemcsak szemtanúja volt a közösség elleni diszkriminációnak, de saját magának is meg kellett küzdenie a rasszizmussal. “Nagy-Britanniában elég erős a GRT közösséggel szembeni rasszizmus. Ezt nehéz lenne tagadni” - mondta a lapnak. A rasszizmus a rossz médiaábrázolásokon, valamint a Bazi nagy roma lagzi televíziós műsoron alapszik. Ha kicserélnénk a “cigány” vagy a Nagy-Britanniában használt “utazó” (Irish travellers, Scottish travellers) szót bármelyik más közösség elnevezésére, azt a média nem úszhatná meg ennyivel.

Tavaly októberben a brit parlament elé terjesztettek egy indítványt a GRT közösséggel kapcsolatban. “Rengeteg rasszista és tájékozatlan hozzászólás hangzott el a parlamenti tagok részéről. Frusztráló, hogy a GRT közösség még mindig ennyi problémába ütközik. Más kisebbségek jobban állnak, míg mi még mindig alapvető kérdésekkel kell hogy megküzdjünk.” - mondta a lapnak.

Az Independent azt írja: Balogh Brigitta már a támogatói kampány során is rasszizmussal találta magát szemben. Egy névtelen hozzászóló szerint, ő csak ki akarja használni a helyzetét, miközben “a világ nem tartozik neki semmivel”. A legkorábbi emlékei a rasszizmussal kapcsolatban Magyarországhoz köthetőek, amikor még gyermek volt. “Amikor fiatal voltam, nem értettem, hogy mi az általános közvélekedés a cigányokkal szemben. Emlékszem, amikor életemben először az egyik osztálytársam cigánynak hívott. Nem értettem, hogy mi folyik körülöttem, de azt tudtam, hogy szégyellnem kell magam, és meg kellett tanulnom a helyem a társadalomban. Ezt azóta sem sikerült megtanulnom, hiszen ha én egy fallal találom szembe magamat, akkor azt bizony megpróbálom áttörni".