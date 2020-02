Trump a Szörnyeteggel robogott be a legnagyobb amerikai autóversenyre

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Donald Trump vasárnap tiszteletét tette a NASCAR amerikai autóverseny-sorozat leghíresebb és legnagyobb pénzdíjjal kecsegtető versenyén, a floridai Daytona 500-on. Ráadásul a Reuters beszámolója szerint megjelenése maga is egy show volt: az elnöki különgépel előbb ugyanis áthúzott a versenypálya felett, majd pedig miután a nem messze a versenytől leszállt, átült az informálisan “Beast”-nek (Szörnyetegnek) nevezett elnöki limuzinba, és egyenesen a (majdnem teljesen) ovális versenypályára hajtott, hogy ott tartsa meg rövid köszöntőbeszédét.

Ezen méltatta a “dübörgő motorok, a szárnyaló amerikai tudás, a sebesség és az erő legendás megnyilvánulását”, és jól szembedícsérte a nézőket is:

Elsősorban nem az számít nektek, hogy ki nyeri a futamot, ami legjobban számít, az az isten, család és a haza.

Majd pedig “Uraim, indítsák a motorokat!” felszólítást követően újból autóba szállva konvojával vezette fel a versenyautókat.

Trump abszolút hazai pályán érezhette magát, hiszen a Morning Consult 2018-ban, az NFL himnuszraletérdelős botrányának csúcsán készített felmérése szerint a NASCAR nézőit lehet a legegyértelműbben republikánusként kategorizálni (a politikai spektrum másik végén az NBA található). A National Association for Stock Car Auto Racing versenysorozat nézőinek 91 százaléka fehér, meghatározó részük a déli államok szegényebb rétegeiből kerül ki, és a nézők között végzett felmérés szerint a republikánusok 20 százalékponttal népszerűbbek a demokratáknál.

A NASCAR és a republikánusok románca nem Trumppal kezdődött; Ronald Reagantől George W. Bushig egy sor republikánus elnök tiszteletét tette a szurkolók/választók előtt. De Florida 2020-ban politikai szempontból egyébként is felértékelődik, hiszen 2016-hoz hasonlóan idén is egyike lesz a csatatér-államoknak, ahol el fog dőlni a novemberi elnökválasztás kimenetele. Négy évvel ezelőtt Trump 1,2 százalékkal előzte meg Hillary Clintont, de az elektori rendszernek köszönhetően így is bezsebelte mind a 29 elektort (Florida New York állammal holtversenyben a harmadik legtöbb elektort adja). Trump a jelenlegi felmérések alapján Floridában az összes potenciális demokrata kihívójával szemben esélyesnek tűnik, bár a választás ilyen korai szakaszában az ilyen – nagyon szórványos és nagyon hipotetikus kérdésekkel operáló - felméréseket érdemes nagy fenntartással kezelni.