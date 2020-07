Családi titkot árult el és sírva fakadt Kanye West a kampánynyitóján

Kanye West hivatalosan elindította a 2020-as elnökválasztási kampányát egy Charlestonban, Dél-Karolinában tartott rendezvénnyel. A 43 éves zenész a saját pártja, a Birthday Party jelöltjeként indul, bár egyelőre kérdéses, hogy nem valami PR-bűvészkedésről van-e szó, amivel mondjuk egy új albumát reklámozza.

A BBC beszámolója szerint ennek eldöntésében a mostani rendezvény sem sokat segít, főleg, hogy szombaton West Twitterén megjelent egy készülő új album dalcímlistája, amit azóta törölt a művész.

A mostani esemény hivatalosan a regisztrált vendégeknek szólt, ugyanakkor West kampányweboldalán nincs ilyen funkció.

West a rendezvényen egy katonainak tűnő, Security feliratú mellényben jelent meg, és a feje hátulján a hajába bele volt nyírva, hogy 2020. A tömegnek mikrofon nélkül beszélt, és az emberek sem kaptak mikrofont, amikor kérdeztek tőle.

West a beszámoló szerint elsírta magát, amikor az abortuszra terelődött a szó. Arról beszélt, hogy a szülei majdnem elvetették őt, "most nem lenne Kanye West, mert az apám túl elfoglalt volt". Hozzátette, hogy ő majdnem megölte a lányát. "Még ha a feleségem, Kim (Kardashian) el is válik tőlem ez után a beszéd után, ő világra hozta North-t, még ha én nem is akartam".

Azt is mondta, hogy az abortusz szerinte maradjon legális, "a törvény úgysem Istentől származik, szóval mi is a legálitás", fejtegette, majd rátért, hogy legyen pénzügyi segítség a rászoruló anyáknak, mondjuk mindenki kapjon egymillió dollárt, aki szül.

Beszélt egy 19. századi amerikai rabszolgaszöktető abolicionistáról, Harriet Tubmanről, aki West szerint soha nem szabadította fel a rabszolgákat, csak elintézte, hogy más fehér embereknek dolgozzanak.

West akkor is elérzékenyült, amikor a 2007-ben elhunyt anyjáról beszélt.