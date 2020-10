Joe Biden következetesen vezet a felmérésekben, de erre már Hillary Clinton is ráfázott négy éve. Néhány, csatatérnek nevezett állam mellett a szimpatiájukat a felmérésekben meg nem vallókon múlhat Donald Trump győzelme. De a veresége is. Az Indexnek nyilatkozó amerikai elemző szerint kérdéses a felmérések hitelessége.

Négy éve Hillary Clinton behozhatatlannak tűnő előnnyel vezetett a közvéleménykutatásokban Donald Trumppal szemben. Az elnök mostani demokrata párti kihívója, Joe Biden jelen állás szerint 7,4 százalékponttal vezet az utóbbi hetek felméréseinek átlagában.

Kérdés, mire lesz ez elég. Megállja ugyanis a helyét a politikai közhely:

nem felméréseket kell nyerni, hanem választásokat

Clinton 2016-ban 48:46 arányban nyert százalékban Trumppal szemben, de

az amerikai elnökválasztás olyan sport, amelyet elektori voksokra játszanak

Trump 304:227 arányban megverte Clintont az elektori szavazatokban (a győzelemhez legalább 270 ilyen voks kellett), most pedig Biden 216:125-ra vezet az elnökkel szemben, de 197 elektori voksot nem tudnak még felosztani közöttük. Tehát akár Trump is nyerhet még.

Trump 2016-os sima győzelmét – értsd: az elektori testületben – utólag azzal magyarázták elemzők, hogy sokan voltak a rejtőzködő, vagyis a közvélemény-kutatások számára láthatatlan Trump-szavazók.

rosszul mérhették fel a blue collar, vagyis a kétkezi munkások voksait.

Különösen három államban – a közép-nyugati Michiganben és Wisconsinban, valamint Pennsylvaniában – dőltek el a voksok 2016-ban; Trump és Biden e napokban épp arrafelé, főleg a Közép-Nyugaton kampányolnak.

Idén is felmerül a kérdés: lesznek-e kritikus tömegben ilyen rejtőzködők?

Nagyon kérdéses a felmérések hitelessége. A fősodorbeli kutatások, amelyeket a Trumppal szemben ellenséges lapok és tévécsatornák rendelnek meg, jelentősen különböznek azoktól, amelyeket a függetlenebb kutatók készítenek

– mondta az Indexnek Minneapolisból Barry Casselman amerikai politikai elemző.

Szerinte Trump hátránya a nyár óta csökkent, és bírálók valóban felvetették, hogy a pontatlan felmérések a republikánus szavazótábor elriasztását célozzák

Pénz beszél...

Számos elemző úgy gondolja, számítanak a rejtőzködő szavazók. A közvélemény-kutatók is igyekeznek most már minél több információt gyűjteni a fehér, egyetemi diplomával nem rendelkező szavazókról.

Ugyanakkor van a négy évvel ezelőtti helyzethez képest érdemi különbség is, mégpedig a felsőbb osztályok rejtőzködő Trump-szavazóival is számolni kell az elnök csaknem négy hivatali éve után. Egyre több a felszínen demokrata gondolkodású, elviekben a Demokrata Párt mellett álló, jómódú szavazó, aki bár nem szimpatizál Trumppal, az elnök gazdaságélénkítő és a tőzsdére is gyakorolt intézkedéseinek hatása meggyőzte arról: akkor jár jobban, ha gazdasági megfontolásból szavaz. Ehhez jött Biden nyílt kampányígérete, a jómódúak megadóztatása, és máris adott lehet egy befolyásos Trump szavazói kör. Ők viszont ezt legfeljebb a szavazóurnáknál ismerhetik el.

Jánossy Mária, Los Angelesben élő magyar ügyvédnő, a helyi magyarokat összefogó Magyar Kulturális Szövetség elnöke az Indexnek nyilatkozva azt mondta a rejtőzködő szavazókról:

A környékünkön, Los Angeles egy jómódú külvárosában csaknem minden ház előkertjében hatalmas táblák hirdetik a tulajdonosok politikai nézeteit. A házak értéke meghaladja az egymillió dollárt, tulajdonosaik többnyire 50 év feletti fehérek. Ezek alapján Trump-párti környéknek gondolnám. Hát nem az. Mindenhol Biden-Harris 2020 táblák láthatóak, egy-két helyen Black Lives Matter transzparensekkel megspékelve.

A magyar ügyvédmő szerint nem látni egyetlen Trump- vagy MAGA- (Make America Great Again) táblát sem.

„Senki nem mer ilyesmit kitenni. Ki akarná, hogy kővel bedobálják az ablakaikat vagy megkarcolják a ház előtt parkoló autóját?”

Nem trendi most Trump-pártinak lenni ma Amerikában. Például a Goya Foods élelmiszer vállalat tulajdonosa,

a spanyol ajkú Robert Unanue támogatásáról biztosította Trumpot, ami cége termékeinek bojkottját vonta maga után.

A Cato Intézet felmérése alapján a konzervatív nézeteket valló amerikaiak 77 százaléka nem meri nyilvánosan felvállalni politikai véleményét, míg a magukat liberálisnak valló megkérdezettek 50 százaléka szerint helyes lenne elbocsátani mindenkit, aki anyagilag is támogatja Trump kampányát.