Elnökké választása esetén Kamala Harris személycserét hajtana végre számos vezető kormányzati tisztségben, beleértve ebbe a külügyi és hadügyi tárcákat, valamint a Fehér Ház nemzetbiztonsági főtanácsadóját is – közölte a The Wall Street Journal (WSJ).

Az amerikai lap azt írta: ha Kamala Harris megnyeri a 2024-es elnökválasztást, akkor az új kormányzatban valószínűleg nem számol több befolyásos tisztviselő munkájával.

Információik szerint ebben az esetben várhatóan távoznia kell

Antony Blinken külügyminiszternek,

Lloyd Austin hadügyminiszternek,

és Jake Sullivannek, a Fehér Ház nemzetbiztonsági főtanácsadójának is.

A The Wall Street Journal ezzel kapcsolatban azt is megosztotta, hogy Kamala Harris saját nemzetbiztonsági tanácsadója, Philip Gordon kulcsfigura lehet a demokrata alelnök jövendőbeli csapatában, ha megválasztják. Gordonnak már az Obama-kormányzati idején is fontos szerepe volt: akkor a külügyminisztérium első számú európai tisztviselője volt, később pedig a Fehér Ház első számú közel-keleti tisztviselőjeként dolgozott.

Antony Blinkent Joe Biden megválasztása után nevezték ki külügyminiszternek (az Obama-kormányzat idején pedig tanácsadóként segítette Biden alelnök munkáját). Hozzá hasonló utat járt be Jake Sullivan – aki 2013-14 közt szintén Biden tanácsadója volt, majd az elnökké választása után lett nemzetbiztonsági főtanácsadó –, valamint Lloyd Austin is.

Kamala Harris hivatala is megerősítette a hírt

A WSJ beszámolójával közel egy időben az Ynet hírportál is hasonló értesülést osztott meg. Mint írták, Kamala Harrsi hivatala is megerősítette azt, hogy számos vezető tisztviselő munkájára nem számítanak, ha sikerül győzni az elnökválasztáson.

A portál szerint a hivatal megerősítette, hogy a fenti tisztviselőktől megválnak, sőt, az említett nevek mellé a Ynet beszámolójában felkerült még John Kirby, a Nemzetbiztonsági Tanács szóvivője is.

Külpolitikai okok a háttérben

A WSJ szerint egyébként a személycserék annak tudhatóak be, hogy

KAMALA HARRIS NEM ÉRT EGYET AZ AMERIKAI KORMÁNYZATNAK AZ IZRAELI-PALESZTIN KONFLIKTUSBAN TANÚSÍTOTT POLITIKÁJÁVAL.

Harris többször is hangsúlyozta, hogy tűzszünetre lenne szükség a gázai konfliktusban – és most, hogy ő lett a demokraták elnökjelöltje, a megválasztása esetén vele együtt pozícióba kerülhetnek olyan személyek, is, akik változtatnának az Egyesült Államok Izrael-politikáján (arról, hogy miben különbözik Harris politikája Bidenétől, itt is írtunk).

Ukrajna viszonylatában azonban nem valószínű, hogy érdemi változtatás jöhetne Kamala Harris megválasztása esetén. Az alelnök korábban rendre annak szükségességéről beszélt, hogy Ukrajna támogatását folytatni kell.

Az egyik leváltandó személy eközben megdícsérte őt

Az Antony Blinken leváltására vonatkozó információ egyébként azért is érdekes, mert a külügyminiszter kedden dícsérő szavakkal illette Kamala Harrist egy rögtönzött sajtótájékoztatón. A Bloomberg szerint Blinken – aki belpolitikai témákban viszonylag ritkán szólal fel – méltatta az alelnök szerepét a Biden-kormány külpolitikájában, és támogatásáról biztosította a feltételezett jelöltet.

„Az elmúlt három és fél évben nagyon közelről figyelhettem őt a [fehér házi] Válságszobában, az Ovális Irodában, vagy szerte a világban, az amerikai külpolitika és diplomáciánk vezető hangjaként” – mondta Blinken kedden a külügyminisztérium washingtoni központjában, majd hozzátette: