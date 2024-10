Donald Trump bűncselekményeket követhetett el, hogy megnyerje a 2020-as választásokat

Szerdán hozták nyilvánosságra azt a dokumentumot, amelyet a választási beavatkozás ügy vezetésére kinevezett ügyész nyújtott be a bíróságra. A dokumentum szerint Donald Trump republikánus elnökjelölt bűncselekményeket követett el, hogy megnyerje a 2020-as választásokat.

Mint arról beszámoltunk, augusztusban újabb vádemelés történt Donald Trumppal szemben. A republikánusok elnökjelöltjét azzal vádolták, hogy elnökként nem a hivatali pozíciójából fakadóan, hanem magánemberként volt érdeke, hogy őt nyilvánítsák a 2020-as amerikai elnökválasztás győztesévé.

Most Jack Smith, a választási beavatkozás ügy vezetésére kinevezett ügyész benyújtotta azt a dokumentumot a bíróságra, amely szerint Donald Trump bűncselekményeket követett el, hogy megnyerje a 2020-as választásokat. A dokumentumot szerdán hozták nyilvánosságra – írja a BBC.

A beadványban az ügyészek azt állítják, hogy a republikánus elnökjelölt nem mindig hivatalos minőségben járt el, bűncselekményt követett el, hogy megdöntse a 2020-as választási eredményeket, továbbá a dokumentum vitatja Donald Trump azon állítását, hogy őt védi a Legfelsőbb Bíróság nyáron hozott, mérföldkőnek számító döntése, hogy az ország mindenkori elnökét büntetlenség illeti meg hivatali hatáskörben hozott intézkedésekért.

Mivel nem lesz tárgyalás, a 165 oldalas bírósági dokumentum lehet az utolsó esély az ügyészek számára, hogy vázolják ügyüket még a választás előtt, és előrébb vigyék a Donald Trump elleni büntetőeljárást.

A bíróságnak meg kell határoznia, hogy a vádlottnak magánjellegű bűncselekményeiért ugyanúgy bíróság elé kell állnia, mint bármely más állampolgárnak

– írta Jack Smith.

Titkosítani akarták a dokumentumot

Az ügyet gyakran halogatták azóta, hogy az igazságügyi minisztérium több mint egy évvel ezelőtt vádat emelt, amelyben azzal vádolta a vétkességét tagadó Donald Trumpot, hogy törvénytelenül próbálta megakadályozni Joe Biden elnök győzelmének hitelesítését. A beadvány több olyan esetet is felsorol, amikor Donald Trump alelnöke, Mike Pence kétségeit fejezte ki főnöke választási csalásra vonatkozó állításaival kapcsolatban, és megpróbálta meggyőzni őt, hogy fogadja el, hogy elvesztette a választást.

Donald Trump ügyvédei harcoltak azért, hogy a legutóbbi beadványt titkosítsák, Steven Cheung kampányszóvivő pedig „hazugságokkal telinek” és „alkotmányellenesnek” nevezte azt. A republikánus elnökjelölt szerdán a Truth Social platformján közzétett bejegyzésében „bérgyilkosságnak” nevezte a dokumentumot, és azt írta, hogy „nem kellett volna közvetlenül a választások előtt nyilvánosságra hozni”, továbbá az ügyészeket „égbekiáltó” hivatali visszaéléssel vádolta.

Az eredménytől függetlenül győztesnek kiáltotta volna ki magát Donald Trump

A beadvány új bizonyítékokat kínál, és az eddigi legtisztább képet mutatja be arról, hogy az ügyészek hogyan próbálják majd bemutatni a Donald Trump elleni vádakat a tárgyaláson. A dokumentum szerint a republikánus elnökjelölt mindig is azt tervezte, hogy az eredménytől függetlenül győzelmet hirdet, és hogy tudatosan terjesztett hamis állításokat a szavazással kapcsolatban, amelyeket ő maga is „őrültségnek” tartott.

A beadvány azt is állítja, hogy Donald Trump és szövetségesei, köztük Rudy Giuliani ügyvéd, megpróbálták kihasználni a 2021. január 6-i erőszakot és káoszt a Capitoliumban, hogy késleltessék a választások hitelesítését.

Donald Trump szerdán azt mondta, hogy az ügy az ő „teljes győzelmével” ér véget. Tárgyalási időpontot még nem tűztek ki.