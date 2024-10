Ha Las Vegason múlik, Trump lesz az elnök, de egy harmadik is beleszólhat még

Nem szívesen tesz különbséget a legtöbb fogadóiroda a két amerikai elnökjelölt között, a legtöbb portál ugyanakkora szorzót kínál mind a republikánusok jelöltjére, Donald Trumpra, mind pedig a demokrata Kamala Harrisre. Ugyanakkor más oldalak nyíltan vállalják, hogy – ha csak hajszállal is – ők bizony a korábbi elnököt látják esélyesnek.

Kicsi, de előny

Itt sem túl nagy az előnye Trumpnak, illetve pontosabban nem sokkal kisebb a nyereményszorzója. 1,8, illetve 1,95 között mozog a nyereményszorzója Trumpnak a legtöbb fogadóirodánál, azaz azt jelenti, hogy tízezer forintos tét esetén 18 ezer, illetve 19 500 forint nyereménye lehet a fogadóirodáknál a volt elnök győzelme esetén. Kamala Harris szorzója 1,91 és 2 között mozog, azaz közel duplapénzt érhet egy rá adott győztes tipp. 26 fogadóirodából egyébként 14-nél kínálnak pontosan ugyanakkora szorzót a két fő esélyesre, míg egyetlenegynél Harris áll jobban. A többinél Trump az esélyesebb.

Ezt pedig a fogadók is érzékelik. Az oddschecker.com adatai szerint az összes beérkezett tipp 58,59 százalékát Trump győzelmére adták le. Harrisre csak a fogadók kicsivel több mint negyede tette pénzét, a listán pedig esetleges meglepetésgyőztesek is szerepelnek.

Jöhetnek a meglepetések

Michelle Obama, Barack Obama egykori elnök felesége, volt first lady ugyanis a fogadók érzete szerint a harmadik legesélyesebb az elnöki pozíció elnyerésére. Hogy ezt pontosan mire alapozzák, azt nem tudni – nem kizárt, hogy sokan még a nyári pletykáknál tették rá pénztárcájuk voksát, amikor Obama neve is felmerült Joe Biden elnök utódjaként –, mindenesetre a fogadók öt százaléka őt látja befutónak. Az ő győzelme egyébként meglepetésszámba menne, 101-szeres pénzt fizetne, azaz tízezer forintos tétnél több mint egymillió forint ütné a győztesek markát.

Hasonlóan magas szorzóval, átlagosan 251-szeres oddsszal rendelkezik Robert Kennedy Jr., aki augusztusban lépett vissza részlegesen Trump javára, illetve Gavin Newsom (251-,501-szeres), Kalifornia demokrata kormányzója is. Előbbire a fogadók 3 százaléka, utóbbira két százalék tette fel pénzét.

Nevető harmadik?

Feltehetően érkezett rá fogadás, ám a legjobb ötbe nem sikerült bekerülnie J.D. Vance-nek, aki Trump alelnökjelöltje, mégis igencsak alacsony szorzókat kapott. A legtöbb fogadóirodánál toronymagasan ő a harmadik legesélyesebb az elnökségre, 67-szeres szorzóval rendelkezik, azaz valóban reális esélye lehet a befutóra. Ez feltehetően úgy lehetséges, hogy a legtöbb fogadóiroda máris elkezdte beárazni azt a tragikus végkimenetelt, hogy Trump elnök ellen ismételten merényletet követnének el és gyorsan új jelöltet kellene állítani helyette.

Ez esetben feltehetően Vance lenne a republikánusok embere.

A „futottak még” kategória

A fogadók természetesen szeretik a meglepetéseket és a váratlan eseményeket. Vannak, akik évek óta pénzt tesznek arra, hogy most fognak leszállni ufók a Super Bowlon. Éppen ezért olyan népszerű, ám csekély eséllyel rendelkező nevek is megtalálhatók a 24-es listán, mint például a milliárdos üzletember, Elon Musk (501-szeres nyereményszorzóval), Meghan Markle sussexi hercegné (980), a műsorvezető Tucker Carlson (1001) és a rapper Kanye West (1001) is.