Mindenki Kamala Harrisre vár – most kiderült, mikor szólalhat fel a vesztes elnökjelölt

Kamala Harris, a demokraták elnökjelöltje még mindig nem szólalt fel azóta, hogy az eredmények alapján egyértelművé vált a választási veresége. A vezető külföldi oldalak azonban arra számítanak, hogy Harris még szerdán elismeri vereségét egy beszédben, és nemrég egy hírügynökség is úgy értesült, hogy órákon belül beszédet mond.

Mint korábban írtuk, Donald Trump már győzelmi beszédet mondott, Harris-nek pedig lett volna egy felszólalása az eredményvárójukon, de ez elmaradt, és a demokrata jelölt meg sem jelent az eseményen. Csapatával együtt már órákkal ezelőtt lemondtak a győzelemről, de semmilyen hivatalos nyilatkozatot nem tettek közzé mostanáig.

A nehéz helyzetüket jól mutatta egy fénykép is, amelyen Harris eredményvárója látszott. A helyszín teljesen kiürült, már jóval azelőtt, hogy Trumpnak előrejelezték volna a győzelemhez szükséges 270 elektori szavazatot.

Az eredményváró kiürüléséről az NBC News-nak egy demokrata azt mondta, hogy

Olyan volt a hangulat, mint egy temetésen.

Ezzel együtt az NBC azt is közölte élő adásban: arra számítanak, hogy Harris még a szerdai napon felszólal, hogy elismerje vereségét.

Trump várja Harris gratulációját

Ugyanerről írt a BBC is, ők úgy fogalmaztak: Kamala Harris a szerdai nap későbbi részében várhatóan meg fog szólalni.

Ezzel kapcsolatban Trump egyik vezető tanácsadója azt mondta a BBC amerikai partnerének, a CBS-nek:

ők arra számítanak, hogy Harris felhívja a megválasztott elnököt, hogy elismerje vereségét,

vagyis megteszi azt, amit Trump nem volt hajlandó megtenni, amikor elvesztette a 2020-as választásokat. Ha Harris nem is, a világ sok politikai vezetője már most gratulált Trump győzelméhez – így tett például Orbán Viktor is.

Reuters: ekkor szólalhat fel Kamala Harris

Nem sokkal cikkünk megjelenése előtt a hírügynökség megosztott egy értesülést arról, hogy mikor szólalhat fel a demokrata politkus.

A Reuters-nek két bennfentes azt mondta: Kamala Harris keleti parti idő szerint 18 órakor (magyar idő szerint éjfélkor) mond beszédet, amelyben el fogja ismerni az elnökválasztáson elszenvedett vereségét. Hogy hol lesz a beszéd, az már nem derült ki a cikkükből.

Az Index percről percre beszámol az Egyesült Államok elnökválasztásának legfontosabb eseményeiről, amelyről ide kattintva olvashat.