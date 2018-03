Lezárult az Operettszínház vizsgálata, Kerényi Miklós Gábort senki sem jelentette fel

A Budapesti Operettszínház lezárta a Kerényi Miklós Gábor zaklatási ügyében indított belső vizsgálatot, írja a Blikk.

Az Operettszínház volt művészeti vezetőjét több színésze is zaklatással vádolta meg, Maros Ákos táncos, színész, valamint még két kollégája először Kerényi megnevezése nélkül beszélt erről az Indexnek, arról, hogy évekkel ezelőtt bizarr büntetésként egy színházigazgató elfenekelte. A sajtóban ezután már majdnem egy tucat áldozatról volt szó. Az Operettszínház igazgatója, Lőrinczy György is korábban arról beszélt, az elfenekelős történettel előálló Maros Ákoson kívül más tanúk, áldozatok is jelentkeztek. Ezek alapján döntötte el a színház igazgatósága, hogy kirúgja Kerényit, aki végül több milliós lelépési pénzt kapott.

Ilyen előzmények után végül a belső vizsgálatot feljelentés és közvetlen bizonyítékok nélkül zárták le.

Lehner Katalin, a Budapesti Operettszínház ügyvédje azt mondta a Blikknek, hogy „a lefolytatott eljárás során a feltárt eseményekkel kapcsolatban közvetlen tanúk vagy egyéb bizonyítékok nem merültek fel. A konkrét esetben a belső vizsgálat által összegzett információk a 2017. novemberi döntéseken túl, további munkajogi következményt nem alapoznak meg”.

A színház tudomása szerint a belső vizsgálat ideje alatt senki nem tett feljelentést, senki nem terjesztett elő magánindítványt. Az Operettszínház közleménye szerint a színház vezetősége szakmai szervezetekkel együttműködve dolgozik egy olyan protokoll kialakításán, mely segít elkerülni az esetleges jövőbeli eseteket. "A Budapesti Operettszínház az ügyet lezárta, a jövőben a művészi feladatokra és a további munkára koncentrál" – írták.

Kerényi Miklós Gábor művészeti vezető beszél, jobbra Lőrinczy György főigazgató a Budapesti Operettszínház évadnyitó társulati ülésén a színház nagytermében 2015. szeptember 7-én.