A Magyar Idők feljelentette, Orbán kirúgta a Balassi igazgatóját

Orbán Viktor miniszterelnök határozata értelmében - áthelyezésre hivatkozva - megszűnik Hammerstein Judit helyettes államtitkári megbízatása a Külgazdasági és Külügyminisztériumban, és ezzel főigazgatói posztja is a Balassi Intézet élén. Helyére Schőberl Márton Lászlót nevezte ki a miniszterelnök - szúrta ki a 24.hu.

Hammerstein Judit az első Orbán-kormány idején, 1998 és 2002 között a miniszterelnök, 2002 és 2006 között pedig a Fidesz parlamenti frakciójának sajtófőnöke volt. Dolgozott kultúráért felelős helyettes államtitkárként, majd a Miniszterelnökség főtanácsadója lett. 2014-ben lett a Balassi Intézet főigazgatója.

Fotó: Soós Lajos / MTI Hammerstein Judit az intézet főigazgatója beszédet mond a külföldi magyar intézetek igazgatóinak találkozóján a budapesti Balassi Intézetben 2016. július 6-án

Csakhogy a kormány szócsöve, a Magyar Idők 2017. végén feljelentő cikksorozatot indított. Ezek a cikkek arról szólnak, hogy hiába van a Fidesznek kedves káderek kezében szinte minden magyar kulturális intézmény, ennek ellenére is történnek olyan események a magyar kultúrában, amelyek nem a kormánypropagandát erősítik, vagy akár a Magyar Idők által kormánykritikusként megjelölt művészeknek is teret engednek. Már a legelső cikk a Balassi Intézettel foglalkozott, felháborodva azon, hogy Magyarország - szerintük - liberális írókat küldött egy könyvfesztiválra, ráadásul az egyikük transznemű, ami a cikk szerint "SZDSZ-es" dolog. Hasonló cikkek szóltak (a szerző szerint) a melegséget propagáló Billy Elliot című musicalt színpadra engedő Ókovács Szilveszterről, a Vajna-féle Filmalapról, a Petőfi Irodalmi Múzeumról, a Nemzeti Kulturális Alapról, a Magyar Tudományos Akadémiáról és a Magyar Művészeti Akadémiáról is.

Hammerstein utódja, Schőberl Márton eddig a Külügyi és Külgazdasági Intézet igazgatója volt. Kinevezésekor a Népszabadság azt írta: volt a Fidelitas tagja, szerzett tapasztalatot a piaci szférában, és kommunikáció szakos bölcsészként, külügyes vagy akadémiai háttér nélkül került az intézet élére.