A hangjával tér vissza a színpadra Törőcsik Mari

Közel két év kihagyás után ismét vállalt színészi munkát Törőcsik Mari, bár a nézők egyelőre csak a hangját hallhatják a 81 éves színésznőnek. Igaz a Bors Visszatér a színpadra Törőcsik Mari címmel közölt cikket a mai számában, ebben azonban az olvasható, hogy a régóta beteg színésznő nem áll színpadra, csak a hangját adja egy darabhoz.

Korábban már az Oscar-jelölt rendező-operatőr Koltai Lajos is megkereste a színésznőt, hogy játssza el a Broadwayn sikerrel futott, A mágikus gondolatok éve című monodrámát Szombathelyen, és bár Törőcsik igent mondott, de egyelőre nem tud színpadra állni. Nemrég pedig Vecsei h. Miklós és ifj. Vidnyászky Attila is felkeresték a színésznőt, hogy szerepeljen Faulkner Míg fekszem kiterítve című művének színpadi változatában. Úgy tűnik, ebben Törőcsik legalábbis a hangjával jelen lesz, a két színész anyját fogja alakítani. Ezt erősítette meg az újságnak maga a színésznő is.

"Még nem készítették el velem a felvételt, de beszéltünk róla a fiúkkal. Nagyon szeretem őket és nagyon tetszik a megkeresés. Ha akkor olyan állapotban vagyok, akkor megcsinálom, de ezt csak később tu­dom biztosan megmondani" – mondta a Borsnak a színésznő, aki utána rögtön le is tette a telefont. Az előadást a tervek szerint a Sztalker Csoport virtuális társulata az Ördögkatlan Fesztiválon, majd augusztus 9-én a Szentendrei Teátrumban mutatja be, írja a Bors.

A színésznőt év elején engedtek haza a szombathelyi Markusovszky Kórházból, ahol nagyjából egy évet töltött. Azóta a velemi otthonában él, és úgy nyilatkozott, jól érzi magát.