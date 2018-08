A Városligetben nem lehetett, de találtak új helyszínt az ARC plakátkiállításnak

Az elmúlt hónapokban több kezünkön tudjuk csak megszámolni, hány budapesti területtel és kezelőjével próbálkoztunk a 18. ARC kiállítás lehetséges helyszíneként. Pont olyan adottságokkal rendelkező lehetőség, mint a hagyományos helyszínünk, a Városliget és környéke egy sem akadt, és hát a döntéshozókkal – már a kommunikáció – sem egyszerű manapság. Viszont most már elmondhatjuk, hogy van egy városrész és annak vezetősége, amely első pillanattól fogva pozitívan és együttműködően állt az ARC kiállítás ügyéhez. (Ezt ezúton is köszönjük a több százezer ARC kiállítás néző és kedvelő nevében!) Így ma már nyugodtan leírhatjuk, hogy az idei ARC kiállítás is – szinte – 100%, hogy Zuglóban lesz!