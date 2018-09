Nyilvánosságra hozták az idei Prima Primissima jelölteket

Nyilvánosságra hozták a 2018. évi Prima Primissima díj tíz kategóriájának három-három jelöltjét. Idén már tizenhatodik alkalommal adják át a Prima Primissima díjakat, amelyre tavaly óta határon túli magánszemélyek, illetve alkotóközösségek is jelölést kaphatnak. A díjat finanszírozó OTP Bank keddi közleménye szerint az idei Prima Primissima díjátadó egyben Demján Sándor, a díj alapítója emléke előtti tisztelgés is, aki 2013 óta finanszírozta a Közönségdíjat.

A díj struktúrája a közlemény szerint idén sem változott: továbbra is tíz kategóriában hirdetnek "kiválóságokat". Minden kategóriában három jelölt (Prima) közül kerül ki a Prima Primissima díj nyertese. Emelett kiosztanak Junior Prima és megyei Prima díjak at is. A Primák 5 millió, a Primissimák 15 millió forintot vehetnek át a díj mellé, a Junior Prima díj 2 millió, a megyei Prima díj pedig 1 millió forint jutalommal jár. A közönségdíjas jelölt személye idén is SMS-szavazással dől el. Szavazni szeptember vége és december eleje között lehet.

Az összegzés szerint az idei díjazottakkal együtt immár 480-an részesülhettek az elismerésben. Íme a jelöltek:

Magyar irodalom kategóriában:

Bertók László költő, író

Görgey Gábor író, költő

Vári Attila író,költő

Magyar színházművészet:

Székely Gábor rendező,

Szirtes Ági színész

Venczel Vera színész

Magyar képzőművészet:

Katona Szabó Erzsébet textilművész,

Korniss Péter fotográfus, fotóriporter

Maurer Dóra képzőművész

Magyar tudomány:

Frei Zsolt asztrofizikus,

Hamza Gábor jogtudós, egyetemi tanár, az MTA rendes tagja

Sótonyi Péter orvos, patológus, egyetemi tanár

A magyar oktatás és köznevelés:

"A zene mindenkié" Egyesületet

Falus Iván pedagógus, egyetemi tanár

L. Ritók Nóra pedagógus

Magyar építészet:

Nagy Csaba építész

Potzner Ferenc építész, művészettörténész

Tokár György építész

A magyar sajtó:

Bősze Ádám műsorvezető, zenetörténész

a Portfolio.hu gazdasági hírportál

a Rubicon történelmi folyóirat

Magyar sport:

Kozák Danuta kajakozó

Magyar Zoltán tornász

Vereczkei Zsolt úszó

A Kallós Zoltán Alapítvány Válaszút; Kiss János balettművész és a Vujicsics Együttes a magyar népművészet, közművelődés kategória díjáért versenghetnek, a magyar zeneművészet kategóriában pedig Dresch Mihály dzsesszzenész, Fischer Ádám karmester és Várjon Dénes zongoraművész közül kerül ki a Prima Primissima.