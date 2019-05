Will Smith tudja, hogy tilosban járt Budapesten

Már majdnem egy éve annak, hogy a színész/énekes felmászott a Lánchíd tetejére táncolni, mert ő is be akart szállni az #inmyfeelingschallenge instagrammos kihívásba, ami Drake slágere miatt indult el. A Budapesten készült készült videót azóta majdnem 20 millió alkalommal nézték meg, és ez volt az egyik téma akkor is, amikor Will Smith az Aladdin című film miatt Ellen DeGeneres vendége volt.

Szerettem volna, ha az én videóm lesz a legjobb. Megláttam a hidat. Odamentem, felmásztam rá...Ez illegális

- nyilatkozta Smith, akiről egyik barátja készítette a felvételeket egy drón segítségével.

Ahogyan azt megírtuk, ha valaki megszerzi a szükséges engedélyeket, az nyugodtan felmehet a hídra, igaz, erősen szűrik a jelentkezőket. Ha a Budapest Közút Zrt. mégis igent mond, akkor gondoskodni kell hivatalos biztosító személyzetről, a hídmesternek pedig telefonon jeleznie kell az akciót a megfelelő szerveknél mielőtt felkísérné az embereket a szerkezetre. És hogy Will Smith miért nem került bajba annak ellenére, hogy ő ezt a lépést kihagyta? A rendőrségtől a következő választ kaptuk:

A híd a gyalogosforgalom számára szabad, így az azon tartózkodás, üldögélés, illetve a hídelemekre felmászás nem minősül szabálysértésnek, amennyiben annak nem riadalomkeltés vagy mások megbotránkoztatása a célja.