Megérkezett az előzetes Brad Pitt űrküldetéséhez

Az Ad Astra - Út a csillagokba című film is bekerült azoknak az alkotásoknak a listájába, amiket a nyáron mindenképpen látni kell. Később jött a hír, hogy a bemutatót elhalasztják őszig. Most már megvan a dátum is: az Egyesült Államokban 2019. szeptember 20-án lesz a premier, és azóta egy hosszabb előzetes is érkezett. A filmet James Gray (Lost City Of Z) rendezi, a főszerepben pedig Brad Pittet láthatjuk.

A történet főhőse Roy McBride, egy enyhe autizmussal élő űrkutató/mérnök, akinek édesapja (őt Tommy Lee Jones alakítja) nem tért vissza egy olyan expedícióról, aminek a tagjai a Földön kívüli élet után kutattak. McBride 20 évvel a sikertelen küldetés után maga is elindul az űrbe, hogy kiderítse, mit történt édesapjával és a társaival.