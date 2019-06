Nagy Ervin háborúba indul a szinkronszakma rabszolgatartóival szemben

Általában viszonylag kevés szó esik a szinkronról mint szakmáról, az utóbbi napokban viszont felpörögtek az események a szinkronok körül. Egyrészt kiderült, hogy az új médiatörvényben már nem szerepelne az ismétlési jogdíj, ami alapján a sorozatok ismétléseikor is kaptak a szinkronszínészek némi jogdíjat. Ezzel rengeteg pénzt buknának azok a színészek és szinkronszínészek, akiknek ismétlik a sorozatait.

Másrészt megjelent egy május elején, tehát még a törvénymódosítás belengetése előtt készült interjú Nagy Ervinnel a magyarszinkron.hu-n, ami egészen ritka vehemenciával beszél a hazai szinkron helyzetéről.

A Katona József Színház színésze és számtalan magyar film főszereplője szerint botrányos állapotok uralkodnak a magyar szinkronban, nemcsak azért, mert nagyon rosszak a fizetések, hanem azért is, mert egyébként a szakma nem tart össze, és ezért semmiféle érdekérvényesítő hatása nincs.

„[A]z elmúlt 30 évben, a szinkron berkein belül kialakult egy modern rabszolgaság, én pedig az ez ellen való tiltakozásnak egyértelműen élharcosa szeretnék lenni. Bátran üzenem a rabszolgatartóknak, hogy készüljenek, mert itt háború készül, nem harc. Amit itt most a Szidosz Szinkron Alapszervezettel készülünk elindítani, az igencsak fel fogja bolygatni az állóvizet és reményeink szerint átrendezi majd a piaci viszonyokat. Elegünk van abból, hogy manapság is ugyanazokért az összegekért járunk be dolgozni, mint 30 évvel ezelőtt. De nem is ez a fő indíttatásom a dologban, amit én szeretnék, az az, hogy a fiatal generáció úgy nőjön fel, hogy a magyar szinkron még mindig világhírűnek és világszinvonalúnak számít és a munkájáért mindenki azt a megbecsülést kapja, ami igazságosan járna neki. Anyagilag is" - mondta Nagy Ervin.

A harc egyik első lépése, hogy létrejött a Szídosz Szinkron Alapszervezet, aminek az elnökségét híres magyar szinkronszínészek, Rajkai Zoltán, Galambos Péter valamint Szalay Csongor alkotják. A cél a szervezettel, hogy segítse a belső megtisztulást, valamint a jobb érdekképviseletet.

Nagy szerint a következők a legsúlyosabb problémák:

hiányzik a fair trade, a tisztességes üzleit, partneri viszony a megrendelők és a színészek között,

nincs összefogás a színészek között,

hosszú ideje nem változnak a szinkronmunkák árai,

a forgalmazók és a tévék lenyomják az árakat, a stúdiók mennek utánuk, mindennek pedig a színészek, a rendezők, a hangmérnökök, a vágók, a fordítók isszák meg a levét,

a kollégák pedig simán egymás alá ígérgetnek.

„Vegyük például a barátom Rajkai Zoli esetét: hosszú idő után megpróbált árat emelni egy Walt Disney produkcióban, ráadásul azzal a céllal, hogy a többiek gázsiját is feljebb tornássza. Mickey egér magyar hangja volt mostanáig. Az idők kezdete óta, azaz tizennyolc éve ő adta a hangját annak az egérnek. Soha nem volt kifogás a munkájára, mégsem tárgyaltak vele, hanem titkokban elkezdtek új hangot keresni és persze azonnal volt, aki elvállalta olcsóbban. Na, azt az embert, aki ilyesmit csinál én nyugodt szívvel nevezem gumigerincű féregnek. Ha annyi esze lett volna, hogy mielőtt igent mond a kollégája szerepére alaposan tájékozódik, akkor a mai napon már minden színész háromszoros gázsit kapna a Walt Disney produkciók után. Mert, ha senki nem vállalja el Rajkai Zoli szerepét, akkor mattot kapott volna a szinkronstúdió és a Walt Disney is. Ha összezárnak, kikényszeríthették volna a gázsiemelést mindenki számára. Nem ez történt" - mondta Nagy.

A színész szerint egészen egyszerű módszerekkel lehetne javítani a helyzeten. „Lesznek szégyenlisták, és ha megkerülöd a saját munkatársadat, alá ajánlasz vagy sztrájktörő leszel, akkor kikerülsz a gyalázat falára a kollégáid pedig el fognak fordulni tőled" - mondta.

Nagy szerint nagyon fontos lenne, hogy a magyar szinkron megkerülhetetlen alakjai összetartsanak, mert azzal máris komoly nyomásgyakorlást tudnának alkalmazni. A Szídosz célja éppen ez, hogy egységes fellépéssel tudjon jobb pozíciókat kiharcolni.

„Aki állandóan csak saját magával foglalkozik, és nem tartja be a szabályokat, az egyszerűen kikerül majd a szakszervezetből, és nem lesz munkája. Vége annak az időnek, mikor ezt egy légyszi-légyszivel el lehet intézni. Azt hiszem, egy nagyon komoly, hosszúnak ígérkező háborúnak nézünk elébe. Ahol a legnehezebb művelet a saját sorainkat rendezni" - mondta.