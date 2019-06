Félmeztelen nőkről üvöltve kergette ki a pópa a kórust a templomból

Sajnos ami megtörtént, megtörtént, és amit a kórusvezetők elmondtak, az mind igaz

– mondja az Indexnek Sándorovits László, a Székesfehérvári Szerb Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, a Szerb Ortodox Egyházmegye és Szerb Ortodox Egyházközség vezetője arról a botrányról, amely szombat este történt a székesfehérvári szerb ortodox templomban, a Vox Mirabilis női kamarakórus és a Szent Efrém Férfikar koncertjén.

Az esetet egy néző írta meg a Facebookon, a bejegyzést az Átlátszó is átvette, ugyanakkor az ügynek utánajárva úgy tűnik, valamivel árnyaltabb a kép a leírtaknál, bár a lényeg ugyanaz: a pópa jelentős késéssel, már a Vox Mirabilis fellépése után érkezett meg a templomba, majd egy ponton hátrament az oltár mögé a női kórus tagjaihoz, minősíthetetlen hangon ordibálni kezdett velük, majd kizavarta őket a templomból. A bejegyzés szerint

a pópa eközben azt kiabálta, a női kórus tagjai „félmeztelenül ugráltak az oltáron”,

majd a közönséget is hazaküldte.

Megkérdeztük az egyházmegye vezetőjén kívül mindkét kórus vezetőjét is a történtekről, és mindannyian azt mondták, csak az a részlet nem igaz, hogy a pópa hazakergette volna a híveket és a nézőket. De a többi igen, sőt még némi fizikai fenyegetőzés is történt.

Bubnó Tamás, a Szent Efrém Férfikar művészeti vezetője az Indexnek azt mondja: Káplán Pál pópa valóban jelentős késéssel érkezett, addigra a női kórus tagjai már visszavonultak az oltár mögé, ahogy az korábban egyeztetve is volt, és amit rögtön láthatott volna a pópa, ha időben érkezik. A nézők számára az első gyanús esemény az volt, amikor a pópa felállt, és odament a kórushoz, hogy megkérje őket, énekeljenek el egy bizonyos zsoltárt.

„Az egy jó geg volt, amiatt még semmi rosszra nem gondoltunk, pláne, hogy ismerősömnek nevezhetem a pópát. Odajött hozzánk, hogy van nála egy könyvritkaság, amelyben pravoszláv szerb énekek vannak, és tudja, hogy a férfikar otthon van ebben, énekeljünk el egy zsoltárt a könyv kiadójának emlékére. Nem azt mondom, hogy ez megszokott dolog, de teljesen belefért a világképünkbe, mi is meg szoktuk szólítani a közönséget. Elénekeltük, és miután a pópa visszaült, folytatódott a koncert. A baj csak a következő dalnál jött” – mondja Bubnó Tamás.

„A pópa valamiért azt érezte, hogy be kell mennie az ikonosztáz mögé, ahová a Vox Mirabilis tagjai visszavonultak a fellépésük után. Utánuk ment, és minősíthetetlen stílusban kizavarta őket, a zsúfolt templom közönsége előtt” – emlékszik vissza Bubnó.

Az valóban szabály az ortodox templomokban, hogy a szentélybe civil vagy legalábbis arra kinevezett személy nem léphet be, és ha ez megtörténik, újra kell szentelni az oltárt. „Ha nem alkalmazzuk a rugalmasságot, ez így van, de erre van megoldás. Kárt nem csináltak, olyan tárgy nem is volt elől, amit bárki megszentségteleníthetett volna. Ilyenkor egyszerűen a következő liturgia elején a pap felszenteli a szentélyt, és folytatódik is a liturgia, ez nem először történt meg – magyarázza Sándorovits. – Nem ezen kellene aggályoskodni, hiszen olyan zsúfoltság volt a templomban, hogy a kórustagok nem is fértek volna el másképp; inkább örülni kellene, hogy ennyien eljöttek egy ortodox koncertre.”

Zemlényi Katica, a Vox Mirabilis Kamarakórus vezetője az Indexnek azt mondta: eddig is minden egyes alkalommal ugyanez történt, hiszen nem ez az első fellépésük a templomban. „A parókus úr minden alkalommal ott van, ő szokta átadni a virágot, ugyanúgy történt minden, ahogy eddig is, egyetlen dolgot kivéve:

a pópa úr nem volt megfelelő állapotban.

„Ezt el tudnám magyarázni másképpen is – teszi hozzá Sándorovits –, de inkább nem teszem. Ezzel a pópával az igazat megvallva korábban is voltak már problémák, épp azért helyezték át az én egyházmegyémbe, mert én kézben tartom a dolgokat, és én meg akarom menteni ezt az embert.”

Ami a „félmeztelen ugrálásra” vonatkozó állítást illeti, Sándorovits siet leszögezni, hogy a női kórustagok teljesen megszokott fellépőruhában voltak, sőt, még a vállukat is eltakarták kendőkkel. „Az sem igaz, hogy az oltár mögött öltöztünk volna át, ez nagyon komoly hazugság, amit több száz szemtanú tud cáfolni. A mi becsületünk nem mehet rá arra, hogy valaki ilyen állapotban, késve esik be a templomba” – mondja Zemlényi Katica.

Sándorovits úgy számol be az üvöltözésről:

A pópa annyira extázisban volt, hogy a lányok végül lehajtott fejjel vonultak ki a templomból, 300-350 ember előtt,

és nem is jöttek vissza folytatni a koncertet, amikor a Szent Efrém Férfikar befejezte a műsorát. Akkor viszont hátulról meg akarta támadni Bubnó Tamást, úgy kellett lefogni, és olyanokat kiabált, hogy seprű és lapát kell, hogy kitakarítsa a szemetet. Engem is megfenyegetett, mire azt mondtam, egyrészt itt magas művészetről van szó, és olyan barátainkról, akik csak szívességből eljönnek hozzánk, hogy ilyen csodálatos koncertet adjanak, másrészt én vagyok az ő feletesse, én vagyok az, aki megtehetem vele kapcsolatban a szükséges intézkedéseket. És sajnos az egyik legjobban képzett papunkról van szó” – sóhajt Sándorovits.

Bubnó azt mondja, a történtek ellenére „végül felhozták a meccset”, a végén még a közönség is velük énekelt, de a pópa utána még újra újabb dalokat akart kérni tőlük, amire persze már nemet mondtak. De az elmondása szerint ezeket a kéréseket már csak neki mondta, tehát további bekiabálásokról nincs szó.

Zemlényi Katica azt is kijelenti, semmiféle jóvátételt nem várnak, különben is bocsánatot kért tőlük már többek között a város polgármestere is. „Csak azt szeretnénk, hogy végre véget érjen ez az ügy.”

(Borítókép: A Vox Mirabilis kórus - forrás: Vox Mirabilis facebook oldala)