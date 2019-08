Szexuális zaklatással vádolják Placido Domingót is

Támogass te is!

A 78 éves világhírű tenor a mai napig telt házas koncerteket ad világszerte, népszerűsége töretlen, legalábbis a felszínen. A kulisszák mögött azonban más a helyzet, legalábbis erre a megállapításra jutott az Associated Press vizsgálata.

Az AP szerint Domingót több kolléganője vádolta meg szexuális zaklatással. Akadt, aki azt állította, hogy Domingo konkrét ajánlatot tett neki, és amikor visszautasította a közeledést, a tenor megbüntette. Más kollégái azt mondták, kifejezetten kellemetlenül érezték magukat amikor látták, milyen gátlástalanul igyekszik meghódítani a fiatalabb munkatársnőket. Konkrétabb vádak is előkerültek, taperolás, szoknyába/nadrágba nyúlkálás, és kierőszakolt csókok, egy nő pedig így fogalmazott:

Hét nő állítása szerint a karrierjük derékba tört, miután nemet mondtak Domingónak, ugyanis beígért szerepek tűntek el egyik napról a másikra. Domingo a vádakra azzal reagált, hogy akad köztük legalább harminc évvel korábbra tehető is, de mindegyikről az a véleménye, hogy pontatlan, hiányos, konkrétumoktól mentes és zavaros.

Ettől még fájdalmas azzal szembesülni, hogy a viselkedésemmel bárkit is kényelmetlen helyzetbe hoztam, vagy felzaklattam, mindegy, mikor történtek az események, és függetlenül a szándékaimtól. Én őszintén azt hittem, hogy a közeledésemet szívesen fogadják, és ami történik, az mindkét fél részéről jóváhagyást kapott. Tisztában vagyok azzal, hogy az elmúlt ötven évben sok minden megváltozott, de nekünk akkor és most is a legmagasabb elvárásoknak kell megfelelnünk.