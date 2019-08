Nem engedte a Marvel, hogy Trumpra utalgasson

A Marvel képregénykiadó épp nagyon erősen ünnepli a 80. évfordulóját, ennek részeként kiadott egy antológiát, amit a kiadó első 10 évéből válogatott képregényekkel töltött meg. Ezek között van a Marvel Comics 1., a Namor szuperhőst bemutató Sub-Mariner 1., a Human-Torch 5., a Captain America Comics 10. és az All Winners Comics 19. száma.



Ehhez a gyűjtőknek szánt, keménykötésű kötethez írt volna egy esszét Art Spiegelman, a Maus című macskás-egeres holokausztképregény alkotója is, aki egyben az egyetlen képregényalkotó, aki Pulitzer-díjat kapott.



Spiegelman azonban tett egy aktuálpolitikai utalást az írásában, Narancs Koponyának nevezte Donald Trumpot. Az amerikai popkultúrát ismerők tudják, hogy ez igazából egy diszkrét nácizás, ugyanis Amerika Kapitány második világháborús ellenségét hívják Vörös Koponyának. A Marvel emiatt visszadobta Spiegelman szövegét, azzal, hogy

ha kiveszi belőle az utalást Trumpra, akkor egyébként szívesen publikálják.

Az író erre nem volt hajlandó, végül a Guardianban jelentette meg a szövegét, és kisebb botrány kerekedett az ügyből.

A képregénytörténeti esszében Spiegelman amellett érvel, hogy a harmincas, negyvenes évek szuperhőseit a fasizmustól való félelem alakította, az emberfeletti hősök történetei voltak azok, amikben az emberek megnyugvást találhattak. Nem véletlen, hogy zisdó származásúak voltak az első szuperhőstörténetek alkotói. "Hírnévről, gazdagságról és rajongó lányokról álmodoztak, amikor kitalálták a haldokló idegen bolygóról érkező szuperember történetét, aki egyszerre küzd az igazságért, a igazságosságért és a Roosevelt-féle New Deal értékeiért" – írja Spiegelman a Superman alkotóiról. Nem véletlen, hogy Superman alteregója, Clark Kent egy egyszerű parasztgyerek, a főellensége pedig egy nagyvállalkozó.



Spiegelman a szöveg végén azt írja, hogy napjainkban is erősödik az a szélsőjobboldali fenyegetés, amire válaszul a harmincas, negyvenes években a képregényalkotók megalkották a szuperhősök. "Amerika Kapitány legaljasabb ellensége él és virul a képernyőn, egy Narancs Koponya kísérti Amerikát" – írja. A teljes cikk itt érhető el, angolul.

Érdemes tudni, hogy a Marvel-univerzum feje, Ike Perlmutter többször is támogatta már Trumpot, őt és feleségét több szál köti az amerikai elnökhöz. Beszédes az is, hogy Perlmuttert hosszú idő után pont Trump társaságában fotózták le, 2016-ban. Perlmutter a második világháború ideje alatt született Izraelben, harcolt az 1967-es hatnapos háborúban, ezután hagyta el hazáját, és költözött New Yorkba. Eleinte zsidó gyászszertartásokat vezetett Brooklynban, később pedig játékokat és szépségápolási termékeket kezdett el árulni New York utcáin. Innen tört egyre feljebb és feljebb, 2009-ben négymilliárd dollárért adta el a Marvelt a Disneynek.

Idén augusztusban többek számára világos lett az, hogy Trumpnak a legváratlanabb cégekben vannak támogatói: többen is két amerikai fitneszhálózat (Equinox, SoulCycle) bojkottjára szólítottak fel akkor, amikor kiderült, a tulajdonos, Stephen Ross adománygyűjtést szervez az elnök újraválasztására.



Spiegelman Maus című klasszikusa egyébként tavaly jelent meg új kiadásban magyarul, ennek kapcsán az alkotó a Magyar Narancsnak adott interjúban az Orbán-rendszert is a fasizmushoz hasonlította. "Abból a kevésből, amit a magyar helyzetről tudok, úgy tűnik, mintha önöknél is a fasisztáknak állna a zászló" – mondta.