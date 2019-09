Kiderültek Harvey Weinstein módszerei, közzétették, mit írt neki az öccse

Kiderült az is, hogy Weinstein cégénél már jóval a lebukás előtt is tudtak a producer nemi erőszak- és zaklatási ügyeiről.

Hamarosan megjelenik egy könyv Harvey Weinsteinról, az egykori nagyhatalmú hollywoodi producerről, akit csaknem száz nő vádol nemi erőszakkal és szexuális zaklatással, és akinek lebukása indította el a #metoo-mozgalmat, felhívva a figyelmet arra, hány és hány hasonló visszaélés történt az elmúlt évtizedekben a világ minden területén. A She Said című könyvről a Variety közölt összefoglalót.

A könyvet a New York Times két riportere írta, Jodi Kator és Megan Twohey. Kiderül belőle, hogy Weinstein filmgyártó cégének másik vezetője, a testvére, Bob Weinstein már két évvel a botrány kirobbanás előtt küldött egy feljegyzést Harvey-nak, amelyben azt írta:

A viselkedéseddel szégyent hoztál a családra és a cégre. Sosem reagáltál máshogy, mint hogy az áldozatokat hibáztattad, vagy különféle módokon kisebbítetted a saját bűneidet. Ha tényleg azt gondolod, hogy nincs semmi baj a viselkedéseddel ezen a téren, akkor beszélj róla nyugodtan a feleségednek és a családodnak is."

A memót egy olyan vezetőtől kapták meg, aki évtizedeken át dolgozott együtt magas beosztásban Weinsteinnal; Irwin Reiter arról is beszélt a szerzőknek, hogyan zaklatta a producer a gyakornokokat és a színésznőket, és arról is, hogy még mindig érkeznek újabb vádak Weinstein ellen.

A könyvben megszólal Weinstein korábbi cége, a Miramax egyik asszisztense, Rowena Chiu is, aki egyike volt az első vádlóknak, de 15 éven keresztül névtelen maradt. Chiu-nak ugyanis 1998-ben, miután a vád szerint Weinstein egy hotelszobában erőszakoskodott vele, egy megállapodást ajánlott neki, és ennek része volt egy titoktartási kötelezettség is. Weinstein ez után visszavette őt a Miramaxhoz, hogy közel tartsa magához, és szemmel tudja tartani, betartja-e a szerződést. Chiu a könyvben elmondja: emiatt olyan súlyos depressziója alakult ki, hogy az öngyilkossággal is megpróbálkozott.

A könyv bemutatja Weinstein korábbi ügyvédjét, Lisa Bloomot, aki rengeteget tett azért, hogy elnémítsa és hiteltelenítse a filmmogul áldozatait. Legfőbb fegyverei a megfélemlítés és a lejáratás voltak; ő volt az, aki segített elhallgattatni Weinstein egyik leghangosabb vádlóját, Rose McGowant is azzal, hogy hamisan hisztérikusnak, összeférhetetlennek állította be - a színésznő ez után valóban nem is kapott szerepet Hollywoodban egy évtizeden keresztül. (McGowanról és szerepéről a #metoo-mozgalomban ebben a cikkben írtunk részletesen.)

Úgy érzem, megvan minden eszközöm, hogy segítsek neked a világ Rose-ai elleni küzdelemben, mert már annyiukat képviseltem. Készíthetünk róla egy olyan cikket, amelyben azt állítjuk, teljesen szét van esve, így ha valaki rákeres a nevére, ezt fogja megtalálni, és elveszíti a hitelét"

- írta Weinsteinnek a könyvben utánközölt memóban Lisa Bloom, aki azóta közölte, "kolosszális hiba" volt, hogy annak idején Weinsteint képviselte, és megköszönte a Weinsteint lebuktató újságíróknak, hogy "szembesítették a hibáival".