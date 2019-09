Ahol Darth Vader, egy mosógépdob és a gyerekkorunk találkozik

Decemberben jön Star Wars: Skywalker kora, ami egyben egy évforduló is Magyarországon, ugyanis idén 40 éve mutatták be itthon az első részt, az Egy új reményt. Ennek alkalmából Budapestre, a Bálnába is ellátogatott a Star Wars - The Fans Strike Back című kiállítás, ahol pár hónapig fénykardokkal, Yodával, Jabbával és milliókat érő gyűjtői darabokkal találkozhatunk.

Honnan tudjuk, hogy igaziak? A Magyar Star Wars Klub vezetője, Barta Zoltán elmondta nekünk, hogy a bent kiállított tárgyak olyan technológiával készülnek (szobrászok tervezik, majd gép végzi tűpontos elkészítésüket), hogy valószínűleg a hamisításuk több pénzbe kerülne, mint a megvásárlásuk. A kiállítás egyik szervezője, Varga László hozzátette, hogy a vitrinben található darabok mindegyikének a talpán található egy hitelesítő tábla, ami többek között azt is jelzi, hogy a szereplő/jelenet melyik epizódban jelent meg és hányadik legyártott darab. A megvásárolt darabok mellé oklevél is tartozik, amit többek között a Lucasfilm lincenszelésért felelős vezetője, Howard Roffman hitelesített.

A Star Wars kiállítás szeptember 15-én startolt a Bálnában és kitart még a Skywalker korának bemutatása utánig is, egészen december 31-ig. Ebben az időszakban a Bálna első emeletére érve egyik oldalról egy hatalmas rancor (ez nem fért be a kiállítóterembe), másik oldalról pedig a pénztár fogad minket, ahol a felnőttek 4900 forintért, diákok/nyugdíjasok 4200-ért tudnak jegyet venni. A belépő megszerzése után pedig egyből el is indulhatunk a rohamosztagosok mellett a kiállítás bejárata felé, hogy megnézzük, mit is kaphatunk ennyi pénzért.

Prada és a magyarok bölcsője

Belépve elsőként Daniel Prada képével és gyerekkori gyűjteményével találkozhatunk: Prada lényegében az egész kiállítás atyja, egy fanatikus Star Wars-gyűjtő, aki 1986 óta bővíti gyűjteményét. A kiállítás első, pár négyzetméteres része Prada gyerekkorából mutat be olyan bábukat, C3PO-s szappanokat, amik az 1977-85-ös vintage korszakból maradtak az utókorra. Nálunk ez a korszak egyszerre a magyar Star Wars-rajongás bölcsője is, ugyanis az Egy új remény ‘79-ben jelent meg itthon, ezek a bábuk pedig olyan darabok, amikről akkoriban, meg a nyolcvanas évek hangalámondásos Csillagok háborújának korában még csak álmodni lehetett.

A szappanokkal és képregényekkel szemben foglal helyet ezen a részen egy C3PO és egy folyamatosan pittyegő R2D2 is, utóbbinak érdekessége, hogy házi készítésű, még a teste is mosógépdobból készült. A robotok mellett elhaladva vár minket egy limitált kiadású Yoda, majd a filmek időbeli (és nem gyártási) kronológiája szerint

Elindul A nosztalgia vasút és a gyűjtői élvezkedés.

A kiállítás mellesleg azoknak is segítséget nyújt, akik csak kísérőként, az univerzumot nem igazán ismerő barátként mennek el rá. A különböző epizódok történeteit nagy táblákon, az egyes szereplők jellemzőit pedig kisebb műanyag plaketteken olvashatjuk.

Csak hype és más semmi?

A kronologikus elrendezéstől kezdve a különböző termekben olyan darabokat nézhetünk meg, amik valamelyest kapcsolódnak az adott filmrészhez. Van itt az előzmény-trilógiából 7 méteres fogat magyar készítésű Anakin bábuval, illetve limitált kiadású, Anakin és Obi-Wan harcát megörökítő gyűjtői darabok, cosplay jelmezek is. Az utána következő termekben pedig találkozhatunk életnagyságú Darth Vaderrel, lefagyasztott Han Soloval és Jabbával, meg persze az ewokokkal.

A kiállítást magát tehát kb. két részre lehet osztani, a Prada-korabeli vintage-re, ami a kisebb rész, valamint az összes többi tárgynak, a gyűjtői daraboknak, a Vader-maszkoknak és a kiterjesztett univerzumok karaktereinek gyűjtőhelyére. A dolog extráját az adja, hogy a magyarországi rajongói korszak is hasonlóan durván két részre osztható (azért durván, mert generációból már ennél jóval több nőtt fel):

Egyrészt a szocializmusba fojtott Lucas-univerzumra, arra, amikor hozzánk csak a kamionos apukákon keresztül jutottak el a kisebb Skywalker-játékok vagy a szerencsésebbekhez akár egy-egy birodalmi lépegető utánzata is;

Másrészt az utána következő és mostani korszakra, amiben a Star Wars-relikviák és különlegességek itthon is gyűjthetők, illetve az is elérhető már, hogy legyen az országnak egy greenboxszal és VR-ral (utóbbi amúgy plusz 2000 forint) megspékelt kiállítása, ami meg tud a C3PO-szappantól kezdve az életnagyságú jelmezekig mindent mutatni.

És ettől nyeri el a Star Wars-kiállítás az igazi varázsát. Nyilván van mögötte egy olyan felhajtás - pláne az új film közeledése miatt -, ami dob a jegyárakon és ami sok embert be tud csábítani a kiállításra, majd a végén az ajándékboltba. Viszont az üzleti oldalon túl van valami, ami mindenkinek szép a maga módján: a gyerekeknek azért, mert cukik az ewokok, a bármilyen korú rajongóknak azért, mert élmény neki az életnagyságú, sokszor élethű bábuk látványa. A gyűjtőnek azért, mert ritkaságokat lát, az igazán felnőtt felnőtteknek pedig azért, mert a Csillagok háborújás darabok között sétálva erős nosztalgia fogja el őket. Azt pedig, hogy a nosztalgiás, picit gyerekkorba visszarepülős sétálgatás megér-e az embernek közel 5000 forintot, inkább mindenki döntse el maga.