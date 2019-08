Új előzetest kapott a Star Wars: Skywalker kora

A Disney hétvégi expóján, a D23-n zárt körben már bemutatták, hétfőn azonban végre online is megtekinthetővé vált a legújabb Csillagok háborúja-film, a Skywalker kora (The Rise of Skywalker) legfrissebb, direkt az expóra készült előzetese.

A decemberben mozikba kerülő Star Wars 9 lesz a harmadik és egyben befejező része a Star Wars ún. folytatástrilógiájának. A kilencedik részt J. J. Abrams rendezi, aki a trilógiát nyitotta Az ébredő Erővel. A tervek szerint a trilógia befejező részén Colin Trevorrow (Jurassic World) dolgozott volna, de ő még az előkészületek alatt elbúcsúzott, bár forgatókönyvíróként ott van a stáblistán.

A trilógia befejező részében a főszereplők megmaradtak: az egykori rohamosztagos Finn (John Boyega), a Jedi-képességekkel rendelkező Rey (Daisy Ridley), Darth Vader unokája, Kylo Ren (Adam Driver) és persze a Mark Hamill által alakított Luke Skywalker. Carrie Fishert (Leia hercegnő szerepében) az első hírekkel ellentétben nem CGI-jal pótolják, hanem az eddigi filmek fel nem használt jeleneteivel.

J. J. Abrams a Disney hétvégi expóján egyenesen úgy fogalmazott, hogy "a film szíve" a 2016 decemberében elhunyt Carrie Fisher karaktere lesz. "Talán el sem tudnánk mondani ennek a kilenc filmnek a végét Leia nélkül" – mondta a rendező, aki arról is beszélt, hogy a hetedik rész jeleneteit használják majd fel a filmben. A Skywalker kora első előzeteséről itt cikkeztünk.

A D23-n mutatták be az első Star Wars-univerzumban játszódó, élőszereplős sorozat, a Disney saját streamingszolgáltatására, a Disney+-ra november 12-én érkező The Mandalorian előzetesét is. A sorozatról (és az előzetesről) itt írtunk bővebben, a D23 egyéb fejleményeit pedig ebben a cikkünkben gyűjtöttük össze. A Star Wars: Skywalker kora december 19-én kerül a magyar mozikba.