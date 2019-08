A Disney teljes ellentámadásba lendült a streamingpiacon

A hétvégén tartotta a Disney a saját expóját, a D23-at, ahol bejelentették, mit is nézünk majd az elkövetkező pár évben. Volt szó a Marvel szuperhőseiről, az új Star Wars-filmről és -sorozatokról, a klasszikus Disney-filmek feldolgozásairól és az új projektekről.

Marvel

Ugyan a Végjátékkal lezárult a Bosszúállók több mint tíz éves fejezete, de cserébe érkezik egy rakás új hős, és a régiek közül is visszatér néhány. A Disney+-ra gyúrva bejelentettek három új sorozatot, amikben új hősöket ismerhetünk meg. Az egyikük She-Hulk, aki nappal ügyvéd, éjjel szuperhős, és - ahogy a neve is sejteti - Hulkhoz hasonlóan baromi erős. Azon kívül, hogy lesz, semmi mást nem tudunk, így azt se, mikor érkezik a Disney saját streamelős platformjára.

Sorozatot kap egy viszonylag friss hős is, akit Ms. Marvelnek hívnak, de nem összekeverendő a Marvel-mozikban nemrég debütált Marvel Kapitánnyal. Kamala Khan 2013-ban bukkant fel először a képregényekben, és ő lesz az első muszlim szuperhős a Disneynél. Erről a produkcióról már annyival többet tudunk, hogy női írója és showrunnere lesz (Bisha K. Ali), és valószínűleg a karakter egyik ötletgazdáját, G. Willow Wilsont is bevették a csapatba.

Saját sorozattal érkezik Moon Knight is, de ezen kívül erről a projektről sem tudunk semmit. A karakter egy gyilkolós Batmanhez hasonlít, és inkább a kisstílű bűnözőkre utazik. Moon Knight inkább számít antihősnek, mint klasszikus szuperhősnek, karakterét az egyiptomi mitológia ihlette, és a főszereplőnek komoly személyiségzavaros betegsége van, ami miatt egyszerre több személyiséggel is rendelkezik.

Azt is megtudtuk, hogy a Skarlát Boszorkány és Vízió kertvárosi életét bemutató sorozat vicces hangvételű lesz, és visszatér benne az utoljára a Thor második részében látott Kat Dennings és a Hangya és Darázs nyomozója, Randall Park. Valószínűleg a Lokiról szóló sorozat is könnyedebb lesz, hiszen a most bejelentett rendező, Kate Herron (Sex Education) inkább a vígjátékairól híres.

A Sólyom és a Tél katonája foglalkozik majd a címadó hősök Végjáték előtti és utáni történetével. Sharon Carter szerepében visszatér Emily van Camp, és az amerikai hadsereg új szuperkatonáját, U.S. Patriotot Wyatt Russell játssza majd.

Talán az egyik legizgalmasabb animációs sorozat-projekt a What if...?, ami az első évadban az eddig megjelent 23 filmet dolgozza fel részenként, egy olyan csavarral (például Peggy Carter kapja a szuperszérumot Steve Rogers helyett), hogy a jól ismert történeteknek alternatív befejezéseket adnak, és azokat gondolják tovább.

Filmek terén az egyik nagy bejelentés a Fekete párduc 2 megjelenési dátuma volt (2022, május 6.), a másik pedig Kit Harrington leszerződtetése az Eternals csapatába, ahol Dane Whitmant, azaz a Fekete Lovagot fogja játszani. A többi, görög istenhez hasonlító hőst alakító színészekről már tudtunk eddig is. Westerosból Jon Snow mellett átigazolt a Robb Starkot játszó Richard Madden, de olyan nevek is megjelennek mint Angelina Jolie, Salma Hayek, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Lia McHugh, Don Lee és Gemma Chan.

A closer look at the cast of Marvel Studios’ THE ETERNALS on stage at the #D23Expo pic.twitter.com/bTSkoXh6xI — Marvel Studios (@MarvelStudios) August 24, 2019

Star Wars

A D23 Expo talán legjobb trailere az élőszereplős The Mandaloriané volt. A sorozat a Disney+ indulásával azonnal elérhető lesz (már ahol elérhető lesz maga a Disney+ szolgáltatás), és egy Boba Fetthez hasonló mandalór fejvadász western-kalandjait mutatja majd be. Ezen kívül az utolsó Skywalker-film is kapott egy új trailert.

A másik nagy bejelentésre sok Star Wars-rajongó várt már évek óta:

egy élőszereplős Obi-Wan Kenobi sorozat, Evan McGregorral a főszerepben.

Erről a sorozatról ezen kívül csak annyit tudunk, hogy jövőre kezdik forgatni, akár csak a Zsivány egyes előzmény-sorozatát Cassian Andorról és robot barátjáról, K2S-O-ról.

Feldolgozások, új projektek

A közepesen népszerű feldolgozós hullámot folytatva az Oroszlánkirály után most a Susi és Tekergő lesz az áldozat, bár ebben a filmben már legalább néha igazi kutyák is szerepelnek majd. Egy másik, váratlan projekt a 101 kiskutya remake-je, amiről annyit tudunk, hogy Emma Stone játssza majd Szörnyella de Frászt.

A High School Musical is visszatér kamu dokumentumfilm formájában. A High School Musical: The Musical: The Series-ben az új diákok maguk dolgozzák fel és adják elő az eredeti darabot.

Nem csak teljesen eredeti, saját gyártású sorozatokkal érkezik majd a Disney+. Folytatják a Lizie McGuire sorozatot egy 30 éves Lizie-ről, és a főszerep továbbra is Hilary Duffé, és a showrunner is maradt a régi (Terri Minsky).

A National Geographic is készül egy bizarr sorozattal a Disney+ számára: The World According to Jeff Goldblum (A világ Jeff Goldblum szerint). A bohókás színész teljesen hétköznapi tárgyakat vesz majd szemügyre (például cipők, farmer, tetoválások vagy fagyi). Goldblum igazán azzal tűnt ki az expón, ahogy teljes kétségbeeséssel, majd összeszedettséggel reagált Pókember elvesztésének a hírére.

Saját minisorozatot kapnak a Disney dolgozói az animátoroktól kezdve a disneylandi portásig. Összesen 52 db 4-7 perces rész lesz. Karácsonyi filmet is kapunk idén Anna Kendrick és Bill Hader főszereplésével, akik az elhunyt Télapó gyermekeit játsszák majd, és megmentik az ünnepet.

Disney+

Na, de hogy is működik majd a Disney streaming platformja, a Disney+? Idén novemberben indul majd, először a Észak-Amerikában, Hollandiában, Ausztráliában és Új-Zélandon. 2020-ban megérkezik Nyugat-Európába és a Távol-Keletre, majd 2020 végén Kelet-Európában és Dél-Amerikában is elérhető lesz.

A havidíj 7 dollár lesz, és egy fiókhoz 7 felhasználót csinálhatunk. Több mint 500 filmmel és 7000 sorozatepizóddal indul majd, ezek közül 25 saját gyártású, új sorozat és 10 saját gyártású, új film. 4 eszközön streamelhetünk majd egyszerre, és fiókonként 10 eszközre tölthetünk le tartalmat.

A Deadpool-filmek sajnos nem jelennek majd meg a platformon, mivel kifejezetten alacsony korhatáros lesz rajta minden. Az USA-ban a 18+-os filmek valószínűleg a Hulura kerülnek majd fel, ami szintén a Disney-é.