Megérkezett az új Star Wars előzetese

Megérkezett a Csillagok háborúja-sorozat legújabb, az eredeti sztorit a tervek szerint befejező részéhez az első előzetes. A film hivatalos címe is kiderült: The Rise Of Skywalker.

Az előzetesben a következő dolgok történnek:

Rey egy szál fénykarddal próbál lecsapni a sivatagban egy Tie-vadászt

Az Ezeréves Sólyom repül egy hegyek közötti város felé

Kylo Ren a szokásos kereszteslovag-fénykardjával a kezében földhöz vág valakit egy erdőben

feltehetőleg ugyancsak ő meghegeszti a régi sisakját

Finn és Poe pózolnak egy sivatagi sziklán

BB-8 és az új robotcimborája

valaki, feltehetőleg Poe vagy Lando és Chewbacca térugranak a Sólyom pilótafülkéjében

Lando nevet

a Sólyom a térugrás közben

légiharc a sivatagban, egy sivatagi járgányon 3PO, Poe, és Finn

valaki egy éremre hasonlító tárggyal a kezében

Leia és Rey megölelik egymást

Chewbacca, BB-8, 3PO, Rey, Poe, és Finn egy mezőn állnak

a Halálcsillag romjaival szemben

az előzetes végén pedig a sötétségben felnevet Palpatine

A kilencedik részt J.J. Abrams rendezi, aki a trilógiát nyitó Az ébredő Erőt is. A tervek szerint a trilógia befejező részén Colin Trevorrow (Jurassic World) dolgozott volna, de ő még az előkészületek alatt elbúcsúzott, bár forgatókönyvíróként még ott van a stáblistán.

A trilógia befejező részében a főszereplők megmaradtak: az egykori rohamosztagos Finn (John Boyega), a Jedi-képességekkel rendelkező Rey (Daisy Ridley), az ellenállás pilótája, Poe Dameron (Oscar Isaac), és Darth Vader unokája, Kylo Ren (Adam Driver). A harmadik részben fel fog tűnni az előző részekből megismert Maz Katana (Lupita Nyong'o), Hux admirális (Domnhall Gleeson), Rose Tico (Kelly Marie Tran), és Leia Organa (az előző rész óta elhunyt Carrie Fisher). Fishert az első hírekkel ellentétben nem CGI-vel pótolják, hanem az eddigi filmek fel nem használt jeleneteivel. Fisher lánya, Billie Lourd is szerepelni fog a filmben.

A film Az utolsó Jediket követi, amit 2017 decemberében mutattak be. Azóta a Disney megjelentetett egy előzményfilmet, ami a fiatal Han Solóról szólt (Solo: Egy Star Wars-történet), bejelentették, hogy a Trónok harca alkotói is a Csillagok háborúján fognak dolgozni, illetve a mammutcég el fog indítani egy saját, Disney+ nevű streamingszolgáltatót, ahol szintén az univerzumban játszódó tévésorozat, a Mandalorian fog megjelenni. Szintén készül egy sorozat a Zsivány Egyesben szereplő Cassian Andor figurájáról, akit Diego Luna alakított.

Az utolsó Jedik finoman szólva is megosztó volt, a kritika szerette Johnson merész történetvezetését, de sok keményvonalas Star Wars-rajongó szemét csípte, ahogy elbánt Luke Skywalker figurájával, ahogy ábrázolta Yoda mestert, illetve ahogy szinte sutba vágott mindent, amit az előző rész, Az ébredő Erő felépített. Ennek ellenére Johnson a tervek szerint egy komplett trilógiát fog készíteni, ami független lesz a Skywalker-történetszáltól.

Az előzetest a Star Wars Celebration nevű rendezvényen jelentették be, Chicagóban, ahol Stephen Colbert műsorvezető celebrálta az eseményeket. Az előzetest J.J. Abrams rendező, és Kathleen Kennedy, a Lucasfilm elnöke vezette fel.

Abrams annyit elmondott a kilencedik rész cselekményéről, hogy a szereplők együtt fognak egy nagy kalandra indulni. Személyesen megjelent a színpadon a 3PO-t játszó Anthony Daniels, aki a mindhárom trilógia összes filmjében szerepel, Billy Dee Williams, aki Lando Calrissiant játszotta A birodalom visszavágban és A Jedi visszatérben, és a kilencedik részben is fel fog tűnni.

Az új trilógia szereplői közül személyesen megjelent Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Naomi Ackie, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo (a szőr alatt ő Chewbacca), illetve a BB-8 robot is. Ackie-nek ez az első filmje a trilógiában, a figuráját Jannahnák hívják, de többet nem tudtunk meg róla. Amikor Colbert direkt megkérdezte, hogy Jannah vajon Lando lánya, nem adott egyértelmű választ, csak annyit, hogy Landónak sok gyereke lehet sokfelé.

Az eseményen mutattak be új képeket Oscar Isaac, John Boyega, és Daisy Ridley karaktereiről is. Ridleynek két napja volt a születésnapja, úgyhogy a közönség elénekelte neki a Happy Birthdayt is. Adam Driver sajnos nem volt ott, úgyhogy Ridley mondta el a közönségnek, hogy a kilencedik filmben nem lesz félmeztelen Kylo Ren.

Abrams elmondta, hogy sok mindenért hálás az előző részt rendező Rian Johnsonnak, de a legfontosabb az, hogy beválogatta Az utolsó Jedikbe Kelly Marie Trant, aki Tico Rose-t játssza.

Abrams az esemény egy pontján behívta BB-8 egy új barátját, a DIO nevű robotot, ami leginkább úgy néz ki, mintha egy városnéző elektromos motor kerekére rárakták volna egy olvasólámpa fejét.

A The Rise Of Skywalker december 20-án kerül a mozikba. Egyelőre nincsen hivatalos magyar címe.