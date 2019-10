"Ami jelenleg zajlik, az már régen nem politika" – jelentette ki Bödőcs Tibor a Magyar Hang múlt pénteken megjelent interjújában. A humorista a legújabb könyve, a Meg se kínáltak és most futó műsora kapcsán elmondta: nem feltétlenül ő durvul, inkább a közélet, erre igyekszik reflektálni.

"Eddig is tudtuk, hogy miként működik a korrupció, de egy ilyen videót nézve sokkal könnyebben átélhetővé vált ez: Aperol Spritz meg az Add ide a didit. Ez jutott nekünk, A Wall Street farkasa Fásy Ádám-féle kiadása" – mondta az újraválasztott győri polgármester botrányára utalva.

"A NER alapja a gondosan kiszámított propaganda, az agresszív gazdasági letámadás, börtönszlenggel a csicskítás" – mondta a kormányt nem kímélve Bödőcs, aki az önkormányzati választásról is beszélt:

Nekem az ellenzékkel is komoly gondjaim voltak és vannak, érdekel, mit kezdenek az elért eredményekkel. Nem tagadom, nincs ellenemre, hogy némi bors került az álkeresztény kleptokrácia orra alá, és szeretném látni, hogy ha már lehetőséget kapott a „nemfidesz”, él vele, nem lopnak, nem a másik tábor elleni hergeléssel lesznek elfoglalva az új polgármesterek.

Arra a kérdésre, hogy az önkormányzati választás után esetleg Karácsony Gergelynek is szentel-e majd paródiát, úgy válaszolt: "Kilenc éve megy a NER, eddig nem nagyon tudtam mással foglalkozni. Most, hogy az ellenzék erősödött, az a dolgom, hogy ha hülyék lesznek, akkor beszéljek róluk. Ha már hatalmuk van, hibázni is fognak, és még nevetségesebbek lesznek, mint eddig, persze."

Bödőcs arról is beszélt, hogy a miniszterelnököt egyre nehezebb tisztelni: "Mindannyian nevetségesek vagyunk, én is az vagyok, apám is az, Orbán Viktor is az, csak próbálják eljátszani, hogy őt csak ájultan tisztelni lehet, ami persze egyre nehezebben megy" – mondta a miniszterelnökről, aki szerinte hat tequila után tudna mit mesélni.

Áprilisban az Index is megírta, hogy Bödőcsöt tavaly országgyűlési képviselőjelöltnek kérte fel az MSZP, miután több előadásán és paródiájában is kritizálta a kormányt, illetve Orbán Viktort. "Felhívták anyámékat vonalason. Anyám mondta nekik, hogy Tibike nincs itthon, Pesten van, nem vállalja" – mondta az esetről.